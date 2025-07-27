桌球／WTT布宜諾斯艾利斯挑戰賽 鄭怡靜晉決賽拚生涯第2冠
在阿根廷舉行的WTT布宜諾斯艾利斯挑戰賽，台灣一姐鄭怡靜今天1日3戰，並且在4強賽以11比8、11比7、11比9擊退韓國的朱芊曦，順利挺進決賽，挑戰巡迴賽生涯第2冠。
鄭怡靜接下來在冠軍戰將對上世界排名第7、日本好手張本美和，鄭怡靜要挑戰生涯第2座冠軍。
世界桌球職業大聯盟（WTT）女單世界排名第13名的鄭怡靜，在結束美國大滿貫賽後，留在美國訓練將近2週，才轉往阿根廷參加本週賽事，她在女單被列為大會第3種子。
鄭怡靜首輪以3比1擊敗自家人陳琦媗，16強以3比0扳倒日裔巴西籍的渡邊勞拉（Laura Watanabe），8強再以3比1拍下世界排名第29名的日本選手橫井笑櫻，挺進4強賽。
由於比賽場地岩石體育中心（Parque Olímpico）在當地時間25日發生火警，沒有人員受傷，但賽程因此延遲了1天，導致鄭怡靜出現1天3戰的情況。
鄭怡靜頂住壓力和體能考驗，在今天的第3戰、4強賽，面對世界排名第43名的韓國選手朱芊曦。首局開打後，鄭怡靜始終處於落後，幸好在5比7時連得5分超前比數，順利先收下首局。
第2局，鄭怡靜狀態回穩，開賽就是5比1攻勢，隨後始終保持著2分以上的領先優勢，再以11比7拿下第2局聽牌。
鄭怡靜在第3局依舊靠著招牌的正手拍取分，儘管朱芊曦一路緊咬，但最終仍讓鄭怡靜收下生涯對戰2連勝。
教練鄭佳奇在接受中央社記者訪問時表示，當初有與大會協調是否能調整賽程，結果得到否定的答案，「這種強度的賽事，1天3戰確實對選手是很嚴苛的考驗，不過怡靜還是撐過來了」。
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