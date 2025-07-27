世大運／差7公分無緣頒獎台！李允辰三級跳奪第4 寫隊史最佳紀錄

最後一跳前，我國田徑好手李允辰在德國萊茵魯爾世大運田徑男子三級跳遠排在第4名，有機會靠最後一次機會登上頒獎台，可惜他最終成績沒成超越巴西對手的16公尺35，以本季最佳的16公尺28收下世大運第4名，沒能幫助田徑隊再添獎牌，但第4名成績仍寫下隊史在三級跳遠的最佳紀錄。

李允辰上屆成都世大運以15秒48止步資格賽，今年二度參賽，資格賽以15公尺87、總排名第10晉級決賽。今天凌晨登場的決賽，他第一跳就有16公尺24成績，排名往上提升，第四跳再推進到16公尺28，排名再進一步到第4名，可惜最後兩跳都沒能突破個人最佳的16公尺37 公尺，一名之差錯過頒獎台。

第六跳結束的李允辰難掩失望，蹲了一陣子才起身，但仍和現場觀眾致意。

李允辰最後一跳無法超前名次，顯得失望。圖／大專體總提供

男子三級跳遠金牌由澳洲墨菲（Connor Murphy）以16公尺77帶走，杭州亞運奪銅的印度奇塔拉韋爾（Praveen Chithravel）以16公尺66摘銀，銅牌由巴西席爾瓦・德阿澤維多（João Pedro Silva De Azevedo）以16公尺35拿下。

今天出賽的我國好手還有男子十項的卓家玄，他在右手手肘不適下完成最後的標槍和1500公尺，總分6871分排名第10；標槍女將邱于庭以52公尺48排名11完賽。

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