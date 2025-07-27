世大運／日本地板「金包銀」最後一刻擠掉陳瑞安奪牌夢

台灣、瑞典混血體操女將陳瑞安，代表中華隊參加德國萊茵魯爾世大運大放異彩，先在女子全能奪下銅牌，成為隊史世大運登上頒獎台的第一位女將，今天平衡木決賽再帶回銀牌一面，可惜壓軸登場的體操在最後一刻被日本女將牛奧小羽超越，落到第4名，無緣再登上頒獎台。

陳瑞安今天先在平衡木決賽上陣，壓軸出賽的她以13.266分勇奪銀牌，再度寫下台灣體操新頁。地板她在8位選手中率先出賽，順暢演出獲得13.000分，比前一天個人全能的12.833更佳，第一名位置也一路坐到第5位的比利時凡斯丁斯特（Jade Vansteenkiste）上場才被超越。

第6位上場的義大利女將曼德里奧塔（Veronica Mandriota）獲得12.566分，沒能超越陳瑞安，但最後兩位日本女將分別飆出高分，先上陣的宮田笙子以難度5.7的套路獲得13.700分高分，壓軸的牛奧小羽也以難度5.400的表演獲得13.366分，讓日本在地板完成「金包銀」成就。

牛奧小羽是去年巴黎奧運的日本選手，宮田笙子原本是日本體操隊隊長，但身為王牌選手的她在奧運前被爆出在國家訓練中心宿舍中抽菸喝酒，退出代表隊才無緣五環聖殿。

陳瑞安地板難度4.900是8位決賽選手中倒數第二，不過最終成績排到第4名，雖沒能再帶回獎牌，本屆賽事包辦體操隊1銀1銅，世大運初體驗就寫下我國體操新頁，明年名古屋亞運表現值得期待。 混血女將陳瑞安今天在女子體操平衡木和地板單項決賽出賽。圖／大專體總提供 混血女將陳瑞安今天在女子體操平衡木和地板單項決賽出賽。圖／大專體總提供 陳瑞安（左）和教練鄭焜杰開心合照。圖／大專體總提供 混血女將陳瑞安今天在女子體操平衡木和地板單項決賽出賽。圖／大專體總提供

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