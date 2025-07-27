世大運／日本地板「金包銀」最後一刻擠掉陳瑞安奪牌夢

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
混血女將陳瑞安今天在女子體操平衡木和地板單項決賽出賽。圖／大專體總提供
混血女將陳瑞安今天在女子體操平衡木和地板單項決賽出賽。圖／大專體總提供

台灣、瑞典混血體操女將陳瑞安，代表中華隊參加德國萊茵魯爾世大運大放異彩，先在女子全能奪下銅牌，成為隊史世大運登上頒獎台的第一位女將，今天平衡木決賽再帶回銀牌一面，可惜壓軸登場的體操在最後一刻被日本女將牛奧小羽超越，落到第4名，無緣再登上頒獎台。

陳瑞安今天先在平衡木決賽上陣，壓軸出賽的她以13.266分勇奪銀牌，再度寫下台灣體操新頁。地板她在8位選手中率先出賽，順暢演出獲得13.000分，比前一天個人全能的12.833更佳，第一名位置也一路坐到第5位的比利時凡斯丁斯特（Jade Vansteenkiste）上場才被超越。

第6位上場的義大利女將曼德里奧塔（Veronica Mandriota）獲得12.566分，沒能超越陳瑞安，但最後兩位日本女將分別飆出高分，先上陣的宮田笙子以難度5.7的套路獲得13.700分高分，壓軸的牛奧小羽也以難度5.400的表演獲得13.366分，讓日本在地板完成「金包銀」成就。

牛奧小羽是去年巴黎奧運的日本選手，宮田笙子原本是日本體操隊隊長，但身為王牌選手的她在奧運前被爆出在國家訓練中心宿舍中抽菸喝酒，退出代表隊才無緣五環聖殿。

陳瑞安地板難度4.900是8位決賽選手中倒數第二，不過最終成績排到第4名，雖沒能再帶回獎牌，本屆賽事包辦體操隊1銀1銅，世大運初體驗就寫下我國體操新頁，明年名古屋亞運表現值得期待。

混血女將陳瑞安今天在女子體操平衡木和地板單項決賽出賽。圖／大專體總提供
混血女將陳瑞安今天在女子體操平衡木和地板單項決賽出賽。圖／大專體總提供
混血女將陳瑞安今天在女子體操平衡木和地板單項決賽出賽。圖／大專體總提供
混血女將陳瑞安今天在女子體操平衡木和地板單項決賽出賽。圖／大專體總提供
陳瑞安（左）和教練鄭焜杰開心合照。圖／大專體總提供
陳瑞安（左）和教練鄭焜杰開心合照。圖／大專體總提供
混血女將陳瑞安今天在女子體操平衡木和地板單項決賽出賽。圖／大專體總提供
混血女將陳瑞安今天在女子體操平衡木和地板單項決賽出賽。圖／大專體總提供

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

亞運 比利 中華隊

延伸閱讀

世大運／平衡木奪銀 混血女將陳瑞安再寫體操新頁

世大運／暌違20年反曲弓險勝奪金 湯智鈞：目標亞奧運奪牌

世大運／丁彥宸12局全勝男單奪金 王子維後首人

世大運／吳軒毅楊筑云羽球摘金 台灣混雙包辦金銀銅

相關新聞

世大運／暌違20年反曲弓險勝奪金 湯智鈞：目標亞奧運奪牌

我國男子射箭好手「湯包」湯智鈞昨天在德國萊茵魯爾世大運男子反曲弓個人金牌戰，面對中國大陸秦望愉，在五局射完戰成五比五平手...

世大運／羽球隊「發功」 1日橫掃2金2銀

德國萊茵魯爾世大運我國羽球代表隊昨日賽程大有斬獲，包括混雙創下我國史上首度包辦金、銀、銅牌的紀錄；至於男單「台大學霸」丁...

世大運／平衡木奪銀 混血女將陳瑞安再寫體操新頁

德國萊茵魯爾世大運今天進行體操壓軸賽程，昨天在女子全能奪下我國首面女子體操獎牌的混血女將陳瑞安，今天先登場的平衡木決賽再...

世大運／日本地板「金包銀」最後一刻擠掉陳瑞安奪牌夢

台灣、瑞典混血體操女將陳瑞安，代表中華隊參加德國萊茵魯爾世大運大放異彩，先在女子全能奪下銅牌，成為隊史世大運登上頒獎台的...

桌球／WTT布宜諾斯艾利斯挑戰賽 鄭怡靜輕取對手晉8強

在阿根廷舉行的WTT布宜諾斯艾利斯挑戰賽，台灣桌球一姐鄭怡靜今天在女單16強僅花18分鐘，就以11比7、11比4、11比...

全國綜合格鬥賽今登場 前卡巴迪國手林郁芬封后

CTMMAA全國綜合格鬥錦標賽暨國手選拔積分賽今天於台北市立體育館登場，由於攸關明年名古屋亞運首屆國手資格，共有近百名台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。