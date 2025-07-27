世大運／平衡木奪銀 混血女將陳瑞安再寫體操新頁

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
陳瑞安平衡木奪銀。圖／大專體總提供（資料照）
陳瑞安平衡木奪銀。圖／大專體總提供（資料照）

德國萊茵魯爾世大運今天進行體操壓軸賽程，昨天在女子全能奪下我國首面女子體操獎牌的混血女將陳瑞安，今天先登場的平衡木決賽再以13.266分勇奪銀牌，再度寫下台灣體操史新頁。

陳瑞安除全能闖決賽，單項部分平衡木和地板也挺進決賽，今天穿著墨綠色賽服迎接先登場的平衡木決賽。

台灣、瑞典混血的陳瑞安壓軸出場，她以難度5.000的成套動作上場，表現幾乎完美，順利下木後開心和教練鄭焜杰擁抱。最後成績出爐，陳瑞安獲得13.266分，雖不敵拿過世錦賽平衡木金牌的日本女將蘆川麗，但以0.100分之差超過地主馬列夫斯基（Emma Malewski），為中華代表團再帶回一面銀牌。

21歲的陳瑞安在瑞典出生，不過媽媽來自台灣，對寶島不陌生；她8歲接受體操訓練，13歲就代表瑞典參加國際賽，因故在今年轉籍台灣，代表母親的國家出賽，從1月來台展開新生活，如今喜歡喝珍珠奶茶的體操女孩先在個人全能奪銅，寫下隊史第一面世大運體操女子獎牌紀錄，平衡木再奪銀，最後還將在地板決賽登場，有機會再寫新頁。

陳瑞安平衡木奪銀。圖／大專體總提供（資料照）
陳瑞安平衡木奪銀。圖／大專體總提供（資料照）
陳瑞安平衡木奪銀。圖／大專體總提供（資料照）
陳瑞安平衡木奪銀。圖／大專體總提供（資料照）

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