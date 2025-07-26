世大運／羽球隊「發功」 1日橫掃2金2銀

德國萊茵魯爾世大運我國羽球代表隊昨日賽程大有斬獲，包括混雙創下我國史上首度包辦金、銀、銅牌的紀錄；至於男單「台大學霸」丁彥宸以直落二擊敗法國選手羅伊，以本屆賽事六戰、十二局全勝姿態奪下金牌，也是我國代表團本屆第五金。

我國羽球代表隊在日前拿下混合團體銀牌後，在單、雙打賽事也一路晉級，其中混雙更在最後四強包辦三席，其中昨天的金牌戰由吳軒毅／楊筑云、陳政寬／許尹鏸上演內戰，最終吳軒毅／楊筑云以十五比八、十七比十五勝出拿下金牌。

賽後頒獎典禮上也形成我國三組混雙組合夾擊一組中國大陸組合上台領取獎牌畫面，楊筑云表示，看到三面會旗同時升起讓她很想哭，同時也感謝隊友吳軒毅的幫助。

男單金牌戰，世界排名第九十一名的「台大學霸」丁彥宸，面對法國選手羅伊，最終以十五比八、十五比五直落二勝出，本屆賽事以一局未失的表現奪下金牌，也成為繼二○一七年的王子維後，再一位在世大運奪下男單金牌的我國選手。

女雙宋祐媗／鄭宇倢昨天在金牌戰出戰大陸李茜／王漪朵，最終以八比十五、十五比七、九比十五敗陣，以銀牌成績作收。

羽球隊在單日進帳兩金兩銀共計四面獎牌後，本屆賽事累積拿下二金三銀一銅。

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