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世大運／暌違20年 湯智鈞反曲弓險勝奪金
我國男子射箭好手「湯包」湯智鈞昨天在德國萊茵魯爾世大運男子反曲弓個人金牌戰，面對中國大陸秦望愉，在五局射完戰成五比五平手後，靠著加射賽十分箭險勝對手的八分，拿下我國暌違廿年的男子反曲弓個人金牌。
我國射箭代表隊在前天四場獎牌戰都失利，包括湯智鈞所屬的反曲弓男團在銅牌戰不敵土耳其，而反曲弓女團在金牌戰落敗後雖然仍進帳一面銀牌，但選手士氣仍受打擊。
昨天湯智鈞則扛起最後奪牌希望，在反曲弓個人四強賽登場，面對前一天在團體銅牌戰交手過的土耳其圖梅爾，以六比○成功復仇。金牌戰則面對大陸秦望愉，雙方在五局射完後戰成平手，比賽進入加射後，先出箭的湯智鈞穩住陣腳射出十分箭，將壓力拋給對手，而秦望愉最終則是射出八分箭，由湯智鈞拿下金牌。
對於日前在男團、混雙接連爭牌失利，最終成功在個人賽奪金，湯智鈞賽後坦言，在前天賽事結束後確實感到相當難過，不過在教練鼓勵下重整心情，總算拿下夢寐以求的金牌，「當然最終目標還是亞、奧運，不過這也是一個里程碑和對我自己的肯定，接下來可以更有信心地完成下個目標。」
創下新里程碑的還包括台灣、瑞典混血競技體操好手陳瑞安，她昨天在競技體操女子全能賽以總分五二點○六五分拿下銅牌，不僅是我國在世大運史上首面競技體操女子全能獎牌，也沒讓從瑞典特地驅車數小時前來觀賽的母親與姊姊失望。
今年才轉會籍為台灣出賽的陳瑞安坦言，能成為台灣奪牌第一人讓她感到相當驕傲，「我並沒有預期會拿下獎牌，只知道自己有機會，只想先好好完成比賽，真的很驕傲能為台灣出賽。」
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