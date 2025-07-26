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桌球／WTT布宜諾斯艾利斯挑戰賽 鄭怡靜輕取對手晉8強

中央社／ 台北26日電
台灣桌球好手鄭怡靜。中央社
台灣桌球好手鄭怡靜。中央社

在阿根廷舉行的WTT布宜諾斯艾利斯挑戰賽，台灣桌球一姐鄭怡靜今天在女單16強僅花18分鐘，就以11比7、11比4、11比4，輕鬆解決日裔巴西籍的渡邊勞拉，順利晉級8強。

比賽場地岩石體育中心（Parque Olímpico）這2天還發生火警，幸好火勢不大，很快就被主辦單位撲滅，沒有人員受傷。

世界職業桌球大聯盟（WTT）女單世界排名第13名的鄭怡靜，在結束美國大滿貫賽後，留在美國訓練近2週，才轉往阿根廷參加本週賽事，她在女單被列為大會第3種子。

鄭怡靜今天在16強對上世界排名第115名的渡邊勞拉（Laura Watanabe），雙方是首度交手。鄭怡靜首局開賽短暫以1比3落後，但隨即打出6比1的反撲，順利先拿下首局。

「摸清」對手打法的鄭怡靜，第2局起就壓著對手打，不但開賽連得3分，並在6比3領先時，連得4分搶下局末點，輕鬆再下一城。

第3局鄭怡靜靠著招牌的強勁正手拍進攻，開局又是8比1攻勢，打得對手毫無辦法，最終輕鬆直落3過關。

鄭怡靜晉級8強後，對手將是現年21歲、世界排名第29名的日本選手橫井笑櫻，雙方也是首度對決。

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鄭怡靜 挑戰賽

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