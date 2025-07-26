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世大運／丁彥宸12局全勝男單奪金 王子維後首人
世大運羽球男單金牌戰，我國「台大學霸」丁彥宸今天遭遇世界排名第80名的法國選手羅伊（Enogat Roy），最終以15：8、15：5勝出，本屆賽事個人以12局全勝拿下金牌。
世界排名第91名的丁彥宸，今年世大運一路以直落二取勝，包括昨天4強賽面對中國大陸周新宇也未被對手攻下任何一局，帶著連拿10局的表現挺進到金牌戰，並將挑戰繼2017年台北公開賽的王子維後，首位拿下羽球男單金牌的我國選手。
而今天丁彥宸的對手則是世界排名第80名的法國選手羅伊，雙方在首局就展開激烈拉鋸戰，丁彥宸也以8：7領先進入技術暫停，並且在下半局持續擴大差距，並以15：8先下一城。
第二局前段雙方依舊拉鋸，不過丁彥宸幾次對角扣殺讓羅伊幾乎沒有防守機會，再以8：4領先進入技術暫停，暫停過後丁彥宸攻勢並未停歇，最終以15：5勝出，本屆賽事以12局全勝姿態拿下金牌。
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