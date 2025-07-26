世大運／不敵中國大陸組合 宋祐媗／鄭宇倢羽球女雙銀恨
在我國羽球混雙完成包辦金銀銅的任務後，羽球女雙組合宋祐媗／鄭宇倢今天也在金牌戰登場出戰中國大陸李茜／王漪朵，最終以8：15、15：7、9：15敗下陣來，收下銀牌，也是羽球隊第5面獎牌。
皆是首度參加世大運的宋祐媗／鄭宇倢，這次在女雙賽場一路過關斬將，包括擊敗兩組日本組合挺進到金牌戰，並在今天與李茜／王漪朵爭奪金牌，在首局賽事中大陸組合也展現優異的防守能力並以15：8先下一城。
第二局宋祐媗／鄭宇倢在重新調整後打出5：2開局，其中宋祐媗的扣殺更是讓對手難以招架，以8：3領先進入技術暫停，加上下半局幾次搶網成功，以15：7扳平戰局。
決勝局前段大陸組合雖然以8：4領先進入技術暫停，但宋祐媗／鄭宇倢展現韌性一度追到僅剩2分差，不過最終還是讓李茜／王漪朵以15：9勝出，搶下金牌，宋祐媗／鄭宇倢則以銀牌作收。
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