世大運／吳軒毅楊筑云羽球摘金 台灣混雙包辦金銀銅
台灣羽球混雙組合吳軒毅、楊筑云今天在萊茵魯爾世大運金牌戰以15比8、17比15擊敗陳政寬、許尹鏸贏得台灣內戰奪金，而且台灣混雙組合包辦金牌、銀牌及銅牌。
在德國舉行的萊茵魯爾世界大學運動會，台灣在羽球混雙賽場表現亮眼，共有3組人馬挺進4強，尤其隨著吳軒毅、楊筑云3局擊敗中國組合廖品逸、李茜後，不僅提前確定金牌戰上演「台灣內戰」，同時包辦金牌、銀牌及銅牌，寫下台灣羽球代表隊史頭一遭。
來自台北市立大學、混雙世界排名47名的吳軒毅、楊筑云，今天在金牌戰與陳政寬、許尹鏸正面交鋒，在首局展現不俗壓制力的情況下，順利以15比8先馳得點，率先取得聽牌優勢。
次局吳軒毅、楊筑云一開始依舊手握領先，沒想到陳政寬、許尹鏸逐漸找回節奏，讓兩組人馬陷入拉鋸戰，甚至吳軒毅、楊筑云還一度處於落後局面，所幸立刻再要回領先，在錯失2個金牌點後，吳軒毅、楊筑云終於以17比15拿下勝利，完成台灣羽球隊連兩屆世大運混雙奪金的紀錄。
另外，世界排名高居22名的陳政寬、許尹鏸，被視為台灣混雙新生代組合，沒想到在本屆世大運爭金失利，以銀牌作收，而在4強落敗的林煜傑、鄭宇倢則獲得銅牌。
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