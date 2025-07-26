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世大運／拍退陳政寬／許尹鏸 吳軒毅／楊筑云羽球混雙摘金

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
吳軒毅（左）／楊筑云（右）拍退陳政寬／許尹鏸，收下羽球混雙金牌。圖／大專體總提供
吳軒毅（左）／楊筑云（右）拍退陳政寬／許尹鏸，收下羽球混雙金牌。圖／大專體總提供

德國萊茵魯爾世大運我國羽球代表隊今天晚間共有4組人馬將在金牌戰登場，其中率先進行的混雙決賽就由我國兩組組合陳政寬／許尹鏸、吳軒毅／楊筑云上演內戰，吳軒毅／楊筑云最終以15：8、17：15直落二勝出，拿下金牌，而陳政寬／許尹鏸以銀牌作收，加上昨天四強賽輸球的林煜傑／鄭宇倢拿下銅牌，我國一舉包辦混雙金銀銅牌。

我國羽球代表隊在日前拿下混合團體銀牌後，在單打與雙打賽事更是大有斬獲，包括在混雙4強包辦3席，其中吳軒毅／楊筑云昨天更是在4強賽拍退中國大陸組合，與在台灣內戰中勝出的陳政寬／許尹鏸，雙雙晉級到金牌戰。

在今天的金牌戰中，首局吳軒毅／楊筑云就展現絕佳狀態，一路壓制陳政寬／許尹鏸，並以15：8先下一城。

第二局吳軒毅／楊筑云雖然開局一度領先，不過落後的陳政寬／許尹鏸急起直追，一度將差距縮小到1分，但吳軒毅／楊筑云仍是穩住陣腳以8：6領先進入技術暫停，下半局陳政寬／許尹鏸攻勢再起一度以10：9逆轉，但吳軒毅靠著連續後場扣殺以及一次大角度的吊球，反以14：13取得金牌點。

關鍵時刻陳政寬的前場截擊化解對手第1個金牌點，但卻又因為發球犯規讓對手取得第2個金牌點，吳軒毅／楊筑云最終在第3個金牌點成功拿下勝利，取得今年混雙金牌。

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