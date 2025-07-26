世大運／反曲弓20年來首金 湯智鈞：夢寐已久

在德國舉行的萊茵魯爾世界大學運動會，台灣射箭好手「湯包」湯智鈞今天摘下台灣睽違20年的反曲弓男子個人金牌。他在賽後笑說，這面金牌是夢寐已久。

湯智鈞今天於個人賽繳出強勢表現，不僅先在4強賽10分箭連發、以6比0擊敗土耳其選手圖梅爾（Berkim Tumer），金牌戰又克服開局落後的劣勢，與中國選手秦望愉拚到加射，最後湯智鈞飆出10分箭完美收尾，勇奪世大運台灣射箭代表隊睽違20年的反曲弓男子個人金牌。

然而，湯智鈞昨天在反曲弓男子團體銅牌戰的狀態低迷，無緣與隊友攜手登上頒獎台，教練劉展明接受中央社記者採訪時透露，昨天比賽結束後，一直在思考哪個環節出問題，確認主因在風向而非動作後，就鼓勵愛徒穩定心態，並在今天改變策略，收到很好效果。

劉展明指出，湯智鈞近期面臨密集出賽，其實身體狀況未達到最佳狀態，所幸這次世大運頂住壓力，完成奪牌目標；接下來預計讓他短暫休息，逐步為9月在韓國舉行的世界射箭錦標賽調整到位，「這是他成人國際賽首面個人金牌，對整個團隊是很振奮消息。」

湯智鈞表示，加射階段當下很緊張，甚至手有點抖，但他告訴自己一定可以，因此帶著自信完成動作。

湯智鈞說，這塊金牌夢寐已久，不僅感覺非常興奮，甚至腎上腺素好像還沒有退下來，「其實對昨天表現很難過，很感謝教練鼓勵我專注在接下來的比賽，新的一天又是新的開始。」

不過，本屆世大運未能帶回反曲弓男子團體獎牌，是湯智鈞最大遺憾，「我覺得團體是最好的指標，3個人一起參賽，攜手拿到獎牌，一直是我最大目標。」

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