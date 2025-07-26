台北市體育局與金門縣教育處簽署MOU 盼再創麟洋配佳話

為持續以運動深化城市交流，台北市政府體育局局長游竹萍今天率團出席「2025 金門海上長泳」，並再度與金門縣政府教育處處長孫麗琪簽署運動交流合作備忘錄（MOU），為雙城的體育發展再創全新里程碑。

游竹萍表示，台北與金門之間的體育交流情誼悠遠深厚，如台北市籍選手王齊麟與金門縣籍選手李洋組成的黃金羽球男雙搭檔，締造奧運連霸偉業，使台北、金門同沐榮耀，因此，期望藉由此次簽署合作備忘錄，持續強化選手交流與賽事舉辦經驗，為雙城的體育發展再創全新里程碑。

台北市自110年首度與金門縣簽署運動合作備忘錄，正式開啟雙方密切體育交流，包括金門長跑健將參賽金標籤級的「台北馬拉松」，而台北市亦派遣選手參加充滿戰地古蹟特色的「金門馬拉松」；此外，台北市近年來積極發展水域運動，包括龍舟、獨木舟、衝浪、SUP 等，故此次也特至金門參訪規模盛大的海泳盛事，同時為深化擴大雙城體育交流，游竹萍與孫麗琪今再度簽署運動交流合作備忘錄，正式宣告將在友好合作默契及各具特色的文化基礎上，持續打造以體育帶動城市交流的典範。

游竹萍表示，過去不僅在台北馬拉松賽道上，還有台北國際龍舟錦標賽、國際自由車環台賽台北市站等首都代表性的賽事，均可見金門優秀選手身影，在每個賽場上都見證台北與金門以汗水及毅力所共同推動體育發展的熱情，尤其雙城間擁有許多共同的榮耀記憶，包括在2020年東京奧運及2024年巴黎奧運，兩座城市都為家鄉子弟王齊麟、李洋登頂世界冠軍而感動歡呼，這是牽繫著雙城情誼的獨有紐帶，也期望藉由此次簽署 MOU ，促進雙邊選手交流、分享賽事籌辦經驗，攜手在體育領域內共創更多台灣之光。

孫麗琪指出，金門與台北雖相隔一片海，但透過體育這座橋梁，將兩地的選手與運動相關人員緊密相連，尤其首都台北具備豐富的國際賽事舉辦經驗，且在競技運動人才培育上亦是國內首屈一指，是相當值得效仿的「運動之都」，而金門在獨有的地理人文環境下，塑造離島特色運動項目，包括結合觀光品牌的海上長泳、地形優勢的定向越野等，期待雙方在各項運動上能擦出更多火花。

台北市政府體育局與金門縣政府教育處完成簽署運動交流合作備忘錄後，象徵兩地共築跨越大海的情誼之橋，未來將以加強行政經驗分享、優秀選手交流為目標，全力促使兩地的運動員們都能勇敢築夢，再創如「麟洋配」那般令台北與金門同感驕傲的運動佳話。

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