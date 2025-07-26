世大運／加射10分箭退中國大陸 湯智鈞為我國射下第3金

我國射箭好手「湯包」湯智鈞，今天在德國萊茵魯爾世大運男子反曲弓個人金牌戰遭遇中國大陸選手秦望愉，雙方在前5局射完後戰成5：5平手進入加射，最終湯智鈞以加射10分箭擊敗對手的8分箭，拿下我國代表團本屆第3面金牌。

我國射箭代表隊在昨天4場獎牌戰都未能取勝的情況下，僅靠著在金牌戰出賽的反曲弓女團拿下一面銀牌，不過今天湯智鈞也揮別團隊昨天連輸的低潮，在4強賽就先射退土耳其奧運國手圖梅爾，挺進到金牌戰，也確定為我國再進帳一面獎牌。

而金牌戰湯智鈞面對秦望愉，儘管在首局首箭射出8分箭，不過他在重新調整後也射出9分與命中靶心的10分箭，但首局仍是讓秦望愉以28：27先拿下2局分，取得2：0領先。

第2局湯智鈞首箭就再度命中靶心，反觀秦望愉卻射出8分箭，讓場上局勢互換，湯智鈞在該局也射出3支10分箭，以30：25扳平戰局。

第3局雙方在前兩箭都射出9分與10分箭後，湯智鈞第三箭拿下9分，秦望愉則是射下10分，以29：28再拿2局分，取得4：2聽牌優勢。

第4局湯智鈞頂住壓力前兩箭都命中10分，反觀秦望愉卻是連兩箭9分，第三箭湯智鈞再度命中10分後，也以30：28將戰線成功延長，雙方又回到4：4平手。

第5局湯智鈞三箭都命中9分箭，而秦望愉在前兩箭都命中9分後，最後一箭也命中9分，讓雙方以27：27各拿下1局分，以5：5進入加射，率先出箭的湯智鈞命中10分，而秦望愉則以8分落敗，由湯智鈞險勝奪下金牌。

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