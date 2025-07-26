世大運／9箭7支10分 湯智鈞輕取土耳其對手晉級金牌戰
德國萊茵魯爾世大運今天進行射箭最後一天賽程，我國好手「湯包」湯智鈞在反曲弓男子個人4強賽遭遇土耳其奧運國手圖梅爾（Berkim Tumer），最終以6：0技壓對手，挺進到稍晚的金牌戰
我國射箭代表隊本屆世大運在昨天由反曲弓女團奪下銀牌後拿下首面獎牌，而今天壓軸登場的個人賽四強賽與獎牌戰，僅剩下湯智鈞一人將出賽，並將在4強賽遭遇巴黎奧運反曲弓男團銅牌得主的土耳其圖梅爾。
在首局賽事中，湯智鈞就展現神射功力射下3支10分箭，以30：27率先搶下2點局分；第二局在對手表現仍有起伏的情況下，湯智鈞也沒有放過機會，命中2支10分箭，再以29：26取得4：0聽牌。
第3局湯智鈞再度命中2支10分箭，以29：28取勝，6：0搶下金牌戰門票，且個人9箭中有7支10分箭，而湯智鈞金牌戰的對手則是在另外一場4強賽的中國大陸內戰中勝出的秦望愉。
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