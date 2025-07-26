世運會／2025成都世運會聖火傳遞 火炬融入三星堆元素

2025年第12屆世界運動會聖火傳遞今日舉行，這是世運會歷史上首次舉行聖火傳遞。這次火種在四川德陽三星堆博物館採集，火炬及配套元件融入了眾多來自四川德陽三星堆遺址的文物元素。

據中國官媒央視報導，這次世運會聖火「竹夢」的傳遞活動里程約11公里，共有120名火炬手。「竹夢」高72公分，在造型設計上以三星堆青銅大立人像為靈感，融合竹節造型。

聖火傳遞首站在四川德陽三星堆博物館內舉行，整個路線約1.5公里，共有20名火炬手。

在完成三星堆博物館的傳遞之後，聖火就將依次轉場到金沙遺址博物館、大熊貓繁育研究基地、武侯祠、三蘇祠、興隆湖公園分段傳遞。

這次世界運動會將於8月7日在四川成都開幕。這是世界運動會歷史上首次聖火傳遞活動；同時，在成都世運會的開幕式上，也將進行歷史上首次聖火點火儀式。

成都金沙遺址博物館站傳遞活動現場。圖中新社

成都世運會火炬傳遞總里程約11公里，共有120棒火炬手參與傳遞。圖中新社

成都世運會首次舉行火炬傳遞。圖中新社

成都世運會火炬傳遞活動在四川成都、德陽、眉山3個城市進行。這是世運會歷史上首次舉行火炬傳遞。圖中新社

成都世運會首次舉行火炬傳遞。圖中新社

三星堆博物館站傳遞活動第一棒火炬手黃張嘉洋在傳遞火炬。圖中新社

成都世運會火炬傳遞活動在四川成都、德陽、眉山3個城市進行。圖中新社

商品推薦