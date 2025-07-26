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大陸羽賽／兩局都一度領先 周天成仍不敵石宇奇無緣爭冠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
周天成世大運無緣爭冠。資料照
周天成世大運無緣爭冠。資料照

BWF超級1000的中國大陸公開賽，我國羽球一哥周天成在昨天拍退泰國球王昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）後，今天則是遭遇地主前球王石宇奇，最終以13：21、20：22敗下陣來，無緣爭冠。

周天成過去17度與石宇奇交手僅拿下5勝，近期更是苦吞對戰6連敗，而今天雙方在大陸公開賽再度碰頭，身為地主的石宇奇再度帶給周天成艱難考驗。

在首局賽事前段，周天成一度取得6：2領先，並以11：9領先進入技術暫停，不過石宇奇在局末打出一波7：1的反擊逆轉戰局，並在20：13取得局點時靠著連續扣殺成功關門，以21：13先下一城。

第二局前段周天成再度取得領先8：4領先，儘管石宇奇隨後連追4分扳平，但周天成仍是頂住壓力連取3分，包括一次與石宇奇的多拍來回搶下分數後，以11：8領先進入技術暫停，高強度的拉鋸也讓兩人一度趴倒在地。

暫停過後周天成連續出現回擊出界，還出現判斷失誤的狀況，讓石宇奇一口氣反超比數，不過周天成展現極佳任性，在17：19落後時連追3分，反倒率先取得局點，但石宇奇不僅成功化解周天成局點，還連拿3分勝出，挺進到冠軍戰。

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羽球 周天成 昆拉武特

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