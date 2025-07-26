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世大運／張博雅百欄準決賽止步看見不足 李允辰晉級三級跳決賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
張博雅（中）在女子100公尺跨欄準決賽止步。圖／大專體總提供
張博雅（中）在女子100公尺跨欄準決賽止步。圖／大專體總提供

德國萊茵魯爾世大運田徑賽事，我國田徑代表隊在日前由男子跳高傅兆玄拿下銀牌也是代表隊首面獎牌後，今天凌晨再有多位好手出賽，其中「跨欄甜心」張博雅在女子100公尺跨欄準決賽最終以13秒48無緣晉級，而男子三級跳遠李允辰則是以15公尺87晉級決賽。

張博雅今年世大運在女子100公尺跨欄預賽跑出13秒33的成績晉級到準決賽後，今天凌晨則是在準決賽登場，分在第一組第7道出賽，最終她跑出分組第6名的13秒48，無緣決賽。

張博雅賽後坦言，儘管這次無緣將成績更進一步，但也看到不少可以改進之處，尤其是近期不少過去與她成績相近的日本選手，成績都已經進步到13秒內，讓她更想要找出雙方間的差別，其中後五欄的節奏、速度跟速耐，都是要回去再加強的地方。

至於我國男子三級跳遠好手李允辰、黃緯麟，今天則是在資格賽登場，最終李允辰在第一次是跳跳出15公尺87，以資格賽第10名晉級到決賽，至於黃緯麟則是跳出14公尺87，無緣晉級。

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田徑 張博雅 尺跨欄

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