世大運／陳瑞安女子全能奪銅 創我國競技體操新紀錄

世大運競技體操我國混血好手陳瑞安，今天凌晨在女子全能賽中以52.065分拿下銅牌，也是我國在世大運史上的首面女子全能獎牌，至於莊佳龍則是在男子全能賽中以第10名作收。

父母分別是瑞典人與台灣人的陳瑞安，今年透過體操教練鄭焜杰協助轉會籍代表我國出賽，在日前亞錦賽首度披上台灣戰袍亮相後，這次世大運也再度披上國手戰袍出征，並在日前一舉搶下個人全能、平衡木與地板三項決賽門票。

在今天凌晨登場的女子全能賽中，陳瑞安在跳馬拿下12.800分、雙槓13.466分、平衡木12.966分、地板12.833分，以總分52.065分，僅次於兩位日本選手宮田笙子、岡村真的表現拿下銅牌，也是我國史上首面世大運競技體操女子全能獎牌。

對於為台灣女子體操寫下新猷，陳瑞安賽後透露，其實賽前並沒有預期會拿下獎牌，只將專注力都放在努力完賽，而這次他的媽媽與姊姊也特別從瑞典開車數小時來觀賽，讓她感到相當感動。明天凌晨陳瑞安也將繼續在平衡木與地板決賽登場，力拚奪牌。

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