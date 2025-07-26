世大運／吳軒毅、楊筑云拍退大陸組合 羽球混雙確定包辦金銀銅

世大運羽球混雙賽事今天晚間展開4強賽程，我國組合在佔有3席且四強賽輸球仍有銅牌保底的情況下，我國已確定至少有3面獎牌入袋，其中吳軒毅／楊筑云面對中國大陸組合廖品逸／李茜，最終以15：8、10：15、15：8取勝，晉級到金牌戰。

至於另外一場混雙四強賽事，則是由陳政寬／許尹鏸與林煜傑／鄭宇倢上演台灣內戰，最終由陳政寬／許尹鏸以14：16、15：9、15：12勝出，將與吳軒毅／楊筑云爭奪金牌，至於輸球的林煜傑／鄭宇倢則是拿下銅牌，也代表我國在本屆混雙將拿下1金、1銀、1銅佳績，且也是連續兩屆包辦金、銀牌。

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