聽新聞
0:00 / 0:00

世大運／吳軒毅、楊筑云拍退大陸組合 羽球混雙確定包辦金銀銅

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
吳軒毅／楊筑云拍退大陸組合晉級混雙金牌戰。圖／大專體總提供
吳軒毅／楊筑云拍退大陸組合晉級混雙金牌戰。圖／大專體總提供

世大運羽球混雙賽事今天晚間展開4強賽程，我國組合在佔有3席且四強賽輸球仍有銅牌保底的情況下，我國已確定至少有3面獎牌入袋，其中吳軒毅／楊筑云面對中國大陸組合廖品逸／李茜，最終以15：8、10：15、15：8取勝，晉級到金牌戰。

至於另外一場混雙四強賽事，則是由陳政寬／許尹鏸與林煜傑／鄭宇倢上演台灣內戰，最終由陳政寬／許尹鏸以14：16、15：9、15：12勝出，將與吳軒毅／楊筑云爭奪金牌，至於輸球的林煜傑／鄭宇倢則是拿下銅牌，也代表我國在本屆混雙將拿下1金、1銀、1銅佳績，且也是連續兩屆包辦金、銀牌。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

羽球

延伸閱讀

世大運反曲弓女團 遭日逆轉摘銀

世大運／南韓20支10分箭 我國複合弓男團吞敗無緣銅牌

世大運／大陸抗議賀電違反奧會模式 體育署：非官方賽會禮儀

大陸羽賽／37分鐘就拍退泰國球王 周天成直落二晉級4強

相關新聞

世大運／金牌戰遭日本逆轉 反曲弓女團中華隊銀牌作收

德國萊茵魯爾世大運我國射箭代表隊，在今天連續錯過兩次爭銅機會後，由郭紫穎、風佑築、李采璇組成的反曲弓女團今天晚間在金牌戰...

田徑／刷新42年全國紀錄 旅日好手簡子傑創男子1500公尺新猷

我國旅日高中田徑好手簡子傑，今天在日本廣島廣域公園陸上競技場舉行的全日本高校綜合體育大會男子1500公尺分組決賽，以3分...

世大運／超級搶十遭逆轉 林芳安／李羽芸網球女雙摘銀

我國網球好手林芳安／李羽芸今天在世大運網球女雙金牌戰出戰日本黑馬卡朱魯／山口花音，雙方也展開一場激烈的破發大戰，最終林芳...

世大運／最後一趟失準 吳子瑋／陳思妤複合弓混雙無緣銅牌

德國萊茵魯爾世大運射箭賽事，今天晚間我國好手吳子瑋／陳思妤攜手在複合弓混雙銅牌戰出賽，迎戰英國組合鮑爾頓（Hallie ...

世大運／吳軒毅、楊筑云拍退大陸組合 羽球混雙確定包辦金銀銅

世大運羽球混雙賽事今天晚間展開4強賽程，我國組合在佔有3席且四強賽輸球仍有銅牌保底的情況下，我國已確定至少有3面獎牌入袋...

傅兆玄跳高再奪銀 放眼亞運

我國田徑男子跳高好手傅兆玄，昨天凌晨在德國萊茵魯爾世大運男子跳高決賽，在前五次試跳高度都一跳過竿後，儘管挑戰二公尺二七失...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。