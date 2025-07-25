世大運反曲弓女團 遭日逆轉摘銀

德國萊茵魯爾世大運我國昨天有兩組人馬在金牌戰登場，但卻都遭到日本隊阻攔以銀牌作收。射箭反曲弓女團郭紫穎、風佑築、李采璇在先搶下首局後，卻被日本隊連追三局，以二比六敗下陣來，但仍收下射箭隊本屆首面獎牌；網球女雙林芳安／李羽芸也不敵日本卡朱魯／山口花音，以銀牌作收。

我國網球與射箭代表隊，在上屆成都世大運合計拿下十一面獎牌，不過今年表現皆不如預期，其中射箭代表隊昨天先在複合弓男團銅牌戰、混雙銅牌戰都未能取勝，與頒獎台擦身而過。

至於郭紫穎、風佑築、李采璇組成的反曲弓女團，則是在金牌戰遭遇日本隊，在首局靠著風佑築壓軸的十分箭先拿下兩分局分後，接下來三局日本共射出十支十分箭，反觀中華隊卻出現準星亂流，一度出現七分箭，最終中華隊就以二比六銀牌作收，也是繼二○一七台北世大運後再度拿下女團銀牌。

至於我國網球女雙組合林芳安／李羽芸昨天則在金牌戰出戰日本卡朱魯／山口花音，在首盤破發大戰被對手以六比四拿下後，第二盤林芳安／李羽芸則以六比四扳平戰局。

「超級搶十」林芳安／李羽芸雖然一度取得三比○領先，但日本組合靠著兩記擦網幸運球以及卡朱魯關鍵時刻的發揮，最終以十比四拿下金牌，林芳安／李羽芸雖然只拿下銀牌，但也保住網球隊自一九九五年至今每屆都有奪牌的紀錄。

對於與金牌擦身而過，林芳安賽後坦言，因為給自己壓力較大，金牌戰並沒有拿出最好表現，心態上必須再做調整，「我前一陣子職業賽狀況並不好，也很久沒有進決賽了。這次回到決賽舞台算是找回一些信心，接下來會更努力拚職業賽排名，然後盼能又選上世大運再拚一次」。

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