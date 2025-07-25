傅兆玄跳高再奪銀 放眼亞運

我國田徑男子跳高好手傅兆玄，昨天凌晨在德國萊茵魯爾世大運男子跳高決賽，在前五次試跳高度都一跳過竿後，儘管挑戰二公尺二七失敗收場，並遭到以色列選手卡皮托爾尼克逆轉超車，但仍以二公尺二五連續兩屆收下銀牌，並達到明年名古屋亞運參賽標準。

傅兆玄上屆成都世大運以二公尺二十奪下銀牌，今年他再度背負奪牌期待登場，而他也展現絕佳狀態，一路以一跳通過姿態越過二公尺二五高度。

不過，跳過二公尺二三的世青賽金牌得主卡、皮托爾尼克卻戰略性的「派司」二公尺二五，與傅兆玄一同挑戰二公尺二七，讓傅兆玄並未得到太多喘息空間就再度登場，最終也以三次試跳失敗收場，卡皮托爾尼克則是在最後一次試跳成功，逆轉拿下金牌。

傅兆玄雖然未能完成奪金任務，但仍為我國田徑隊拿下本屆首面獎牌，賽後他也直言，這次世大運的經驗對於他幫助相當大，尤其以色列選手的戰術確實讓他上了一課。

順利達到亞運參賽標準後，傅兆玄也放眼明年名古屋亞運頒獎台，他表示，「當然希望亞運可以進前三名，比完世大運後我現在非常有信心，希望透過後面比賽能夠抓到更多這樣的感覺」。

至於我國男子跳遠全國紀錄保持人林昱堂，昨天在第二次試跳跳出七公尺七二後，第四次試跳卻出現踩板打滑的狀況，導致腳踝不適，最終也以第二次試跳成績排名第六名作收，無緣頒獎台。

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