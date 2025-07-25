世大運／金牌戰遭日本逆轉 反曲弓女團中華隊銀牌作收

德國萊茵魯爾世大運我國射箭代表隊，在今天連續錯過兩次爭銅機會後，由郭紫穎、風佑築、李采璇組成的反曲弓女團今天晚間在金牌戰登場，儘管率先搶下首局局分，但最終日本隊卻是連追3局，以6：2勝出奪下金牌，中華隊則是以銀牌作收，但也拿下射箭隊本屆首面獎牌。

本屆獎牌尚未開胡的我國射箭代表隊，今天在複合弓男團、複合弓混雙銅牌戰雙雙爭牌失利後，已經確定有獎牌入袋的反曲弓女團則是在金牌戰登場，力拚獎牌成色。

面對實力堅強的日本隊，中華隊首局也展現強心臟，尤其是壓軸登場的風佑築在首局最後一支箭射出10分箭，幫助中華隊以56：55先搶下首局2點局分，不過第二局日本則是以56：54扳平戰局。

第3局日本開局連續命中3支10分箭，反觀中華隊則是出現亂流，陸續出現8分與7分箭，讓日本再以58：52收下2局分，取得4：2聽牌優勢，第4局中華隊在現場雨勢忽大忽小的情況下也持續失準，最終日本就以56：52關門，以局分6：2搶下金牌，中華隊則以銀牌作收。

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