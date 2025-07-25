聽新聞
0:00 / 0:00
世大運／金牌戰遭日本逆轉 反曲弓女團中華隊銀牌作收
德國萊茵魯爾世大運我國射箭代表隊，在今天連續錯過兩次爭銅機會後，由郭紫穎、風佑築、李采璇組成的反曲弓女團今天晚間在金牌戰登場，儘管率先搶下首局局分，但最終日本隊卻是連追3局，以6：2勝出奪下金牌，中華隊則是以銀牌作收，但也拿下射箭隊本屆首面獎牌。
本屆獎牌尚未開胡的我國射箭代表隊，今天在複合弓男團、複合弓混雙銅牌戰雙雙爭牌失利後，已經確定有獎牌入袋的反曲弓女團則是在金牌戰登場，力拚獎牌成色。
面對實力堅強的日本隊，中華隊首局也展現強心臟，尤其是壓軸登場的風佑築在首局最後一支箭射出10分箭，幫助中華隊以56：55先搶下首局2點局分，不過第二局日本則是以56：54扳平戰局。
第3局日本開局連續命中3支10分箭，反觀中華隊則是出現亂流，陸續出現8分與7分箭，讓日本再以58：52收下2局分，取得4：2聽牌優勢，第4局中華隊在現場雨勢忽大忽小的情況下也持續失準，最終日本就以56：52關門，以局分6：2搶下金牌，中華隊則以銀牌作收。
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言