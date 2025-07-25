田徑／刷新42年全國紀錄 旅日好手簡子傑創男子1500公尺新猷

我國旅日高中田徑好手簡子傑，今天在日本廣島廣域公園陸上競技場舉行的全日本高校綜合體育大會男子1500公尺分組決賽，以3分45秒26佳績，將黃文成在1983年創下、高懸42年的3分46秒4全國紀錄送入歷史。

父親簡招旺、母親許玉芳都是我國田徑名將，簡子傑三年前前往日本展開旅日生涯，目前則就讀仙台育英學園高校三年級，今年4月他就在2025一關春季田徑公開賽上跑出3分46秒56的生涯最佳成績，距離黃文成所保持的全國紀錄僅有0.16秒的差距，也讓他一舉登上我國歷年第二傑。

而今天登場的全日本高校綜合體育大會，簡子傑更是一舉跑出3分45秒26佳績，打破黃文成高懸42年的全國紀錄，到場觀賽的父親簡招旺表示，儘管打破全國紀錄對於簡子傑來說算是完成階段性目標，不過教練預期他本場比賽應該能跑出3分42、43秒的成績，所以簡子傑在下場後也略顯失落。

簡招旺指出，今年全日本高校綜合體育大會男子1500公尺比賽強度堪稱歷年之最，簡子傑即使打破全國紀錄也僅排名第9名，而去年3分46秒就能排上前3名，「這次破全國紀錄對於子傑和教練來說只算是達到低標，教練在指導他時也沒有把破全國紀錄當作是主要目標，而是希望他能看遠一點，按部就班的訓練，未來也期待他升上大學後，能夠跑出3分40秒內的成績。」

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