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世大運／「黑暗騎士」謝佳臻遞補撞球參戰 以張榮麟精神拚戰

中央社／ 台北25日電

台灣撞球名將「火雲邪神」張榮麟驟逝，無法代表台灣征戰成都世運會，將由「黑暗騎士」謝佳臻遞補。他今天表示，希望帶著前輩精神，爭取最高榮譽。

2025成都世界運動會將於8月7日至17日在中國舉行，過去是台灣奪牌熱門的撞球項目，原先派出張榮麟、吳坤霖聯手出擊男子花式10號球，目標力拚「金包銀」；沒想到張榮麟日前在印尼比賽期間猝逝，無法披上台灣隊戰袍，經中華民國撞球總會的選訓委員會討論後，確定由謝佳臻遞補。

謝佳臻接受中央社記者採訪時表示，從自己成為選手以來，亞、奧運一直沒有撞球項目，因此接到遞補消息當下很激動，不過相對壓力也很大，「畢竟除了世錦賽、世界盃，我還沒有參加過這類型的大賽。」

代替張榮麟站上國際賽場，謝佳臻指出，從正式收到消息後，就開始調整心情、參賽狀態，期望屆時能帶著張榮麟的精神，盡全力爭取最高榮譽。

教練陳冠列今天出席授旗典禮時透露，已安排8月2日進行模擬比賽，為世運會做最後衝刺，盡力協助選手調整到最佳狀態，並鎖定德國名將費勒（JoshuaFiller）為主要假想敵，「雖然佳臻是臨時加入的，但我覺得還是有機會，尤其這次搶局數比較少，讓勝負增添變數。」

對於張榮麟突然離世，陳冠列感性表示，兩人私下感情深厚，聽到消息當下也很震驚，「對撞球代表隊一定有影響，但我希望藉以激勵選手，將這股不捨的情緒轉換為前進的動力。」

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張榮麟 世運會 世錦賽

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