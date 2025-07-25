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世大運／最後一趟失準 吳子瑋／陳思妤複合弓混雙無緣銅牌

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
陳思妤（左）、吳子瑋（右）在銅牌戰不敵英國組合無緣奪牌。圖／大專體總提供
陳思妤（左）、吳子瑋（右）在銅牌戰不敵英國組合無緣奪牌。圖／大專體總提供

德國萊茵魯爾世大運射箭賽事，今天晚間我國好手吳子瑋／陳思妤攜手在複合弓混雙銅牌戰出賽，迎戰英國組合鮑爾頓（Hallie Boulton）／史考特（Ajay Scott），在前三趟射完雙方仍保持平手的情況下，吳子瑋／陳思妤卻在最後一趟出現失準的狀況，反觀英國組合靠著連續4支10分箭，以153：148勝出，奪下銅牌。

來自台北大學的陳思妤與來自國體大的吳子瑋，這次世大運組成混雙出擊，兩人在昨天晚間陸續擊敗葡萄牙、法國後挺進到4強賽，不過卻碰上超神準演出的印度，以7分差距敗下陣來，落入銅牌戰。

今天的銅牌戰兩人則是碰上英國鮑爾頓／史考特，在前三趟、12支箭射完後，雙方一度戰成113：113平手局面，不過最後一趟，吳子瑋／陳思妤卻射出2支8分箭和1支9分箭，反觀英國卻是以4支10分箭關門，以5分差距勝出，搶下銅牌。

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Scott 鮑爾 史考特

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