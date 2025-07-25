世大運／超級搶十遭逆轉 林芳安／李羽芸網球女雙摘銀

我國網球好手林芳安／李羽芸今天在世大運網球女雙金牌戰出戰日本黑馬卡朱魯／山口花音，雙方也展開一場激烈的破發大戰，最終林芳安／李羽芸就以4：6、6：4、4：10敗下陣來，以銀牌成績作收。

上屆成都世大運我國網球隊一共拿下男雙、女雙、混雙、男團、女團共計5面金牌，不過本屆賽事卻僅有女雙的林芳安／李羽芸順利晉級到金牌戰，為網球隊保住至1995年每屆都奪牌的紀錄。

不過今天面對來自日本的卡朱魯／山口花音，林芳安／李羽芸卻陷入苦戰，在首盤雙方就展開激烈的破發大戰，首盤第9局卡朱魯／山口花音成功保發，取得5：4領先，並且在第10局再度破發，以6：4先下一城。

第二盤日本組合逐漸找回發球優勢，在首局就成功保發，反觀林芳安／李羽芸卻在自己的發球局連續出現非受迫性失誤，讓日本組合取得2：0領先；所幸在第三局林芳安／李羽芸重新調整後回神，完成該盤首度破發，並且在第四局保發後追成2：2平手，而台灣組合也在第二盤後段愈打愈順，以6：4扳平戰局。

比賽進入超級搶十後，林芳安／李羽芸率先連破對手發球分，並一度取得3：0領先，不過日本組合靠著兩度觸網幸運球以及卡朱魯的優異發揮連追8分逆轉，最終也以10：4勝出奪金，林芳安／李羽芸則是拿下銀牌。

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