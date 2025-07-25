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世大運／南韓20支10分箭 我國複合弓男團吞敗無緣銅牌

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
複合弓男團銅牌戰，我國選手吳子瑋(圖)、林翰霆、黃錦樂攜手出戰，可惜不敵南韓無緣銅牌。 新華社資料照
複合弓男團銅牌戰，我國選手吳子瑋(圖)、林翰霆、黃錦樂攜手出戰，可惜不敵南韓無緣銅牌。 新華社資料照

德國萊茵魯爾世大運今天展開射箭團體獎牌戰，其中率先登場的複合弓男團銅牌戰，我國選手吳子瑋、林翰霆、黃錦樂攜手出戰南韓，雙方展開激烈的拉鋸戰，最終中華隊就以233：236不敵南韓，無緣奪銅。

這次我國複合弓男團由吳子瑋、林翰霆、黃錦樂組成，在昨天一路過關斬將挺進到4強賽後不敵印度落入銅牌戰，而今天銅牌戰的對手則是強敵南韓，南韓在第一趟前6支箭射出4支10分箭拿下58分，反觀中華隊在時間掌握不如預期的情況下，一度出現7分箭，僅拿下55分。

中華隊在重新調整後，在接下來6箭射出5支10分箭，但南韓卻是6支箭都射出10分，將分差擴大到4分；第三趟中華隊再射出5支10分箭，拿下59分，至於南韓則是射出58分，將分差縮小到3分。

在最後6支箭中，中華隊都射出10分箭希望帶給南韓壓力，不過南韓仍是維持穩定發揮射出仍是射出6支10分箭，最終中華隊就以233：236敗下陣來，無緣銅牌，而稍後吳子瑋也將攜手陳思妤在複合弓混雙銅牌戰登場，繼續力拚射箭隊首面獎牌。

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中華隊

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