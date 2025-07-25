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世大運／大陸抗議賀電違反奧會模式 我代表團：非官方賽會禮儀

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中國人士在世大運搶我賀電事件，中華隊代表團今天發出聲明。圖為黃愉偼在桌球女單鍍銀，賽後體育署長鄭世忠（右）第一時間親頒賀電。 圖／體育署提供
中國人士在世大運搶我賀電事件，中華隊代表團今天發出聲明。圖為黃愉偼在桌球女單鍍銀，賽後體育署長鄭世忠（右）第一時間親頒賀電。 圖／體育署提供

針對中國大陸代表團於德國萊茵魯爾舉辦的世界大學運動會期間，對我國教育部長所致賀電，使用「中華民國」及「教育部長」等文字提出抗議，並指控是違反「奧運模式」與FISU（Fédération internationale du sport universitaire）禮賓規定一事，我國代表團今天發出聲明，強調賀電非屬官方賽會儀節，其用語是依我國憲政體制及事實所擬，完全不涉政治操作，亦未違反FISU相關規範。

我國代表團聲明如下：

一、賀電內容屬我國教育部對選手的祝賀與肯定，非屬官方賽會儀節，其用語是依我國憲政體制及事實所擬，完全不涉政治操作，亦未違反FISU相關規範。

二、「中華民國」為我國正式國號，「教育部長」為合法職銜，在非官方賽會頒獎程序中使用，是基於尊重本國制度與選手榮耀，為代表團內部事務，不應遭刻意政治化解讀。就算運動賽會採取奧會模式，也不能擴及非官方活動，尤其是代表團內部事項。

三、中國代表團於頒獎後干擾賀電頒發、搶奪物品之行為，已違反運動精神與國際禮儀，嚴重損害選手尊嚴，也不利於國際體育交流的和諧。

四、本代表團呼籲中國方面尊重運動場域的純粹性與各國制度的差異，勿將政治立場強加於國際體育活動，以共同維護世大運相互尊重的核心價值。

五、中國政府自1981年洛桑協議之後，即不斷片面擴張奧會模式範圍，試圖透過掠奪式經濟勒索，以洗腦民主國家及國際組織成員，甚至將奧會模式擴及非體育賽事，一再損害我國在國際社會參與相關組織及活動的權益與尊嚴。此次世大運中國又更進一步無理要求我方禁喊台灣加油並干預我方內部作業。

六、我方將持續與FISU保持溝通，並確保我國選手在國際賽事中享有平等、尊嚴與應有待遇，不受任何政治干預或打壓。

中華台北代表團再次感謝各界對我國選手的支持與鼓勵，並期盼國際社會共同守護體育的自由與尊嚴。

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