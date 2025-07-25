引爆鐵人熱潮 LAVA未來一年五場重點賽事一次揭曉

專注打造鐵人三項運動精神、鼓勵全民以及歡迎共融多元參與的LAVA鐵人公司，正式公布2025至2026年共五場重點賽事，涵蓋國際級的IRONMAN 70.3 Kenting和IRONMAN Penghu、全台唯一封閉國道的LAVA大鵬灣鐵人賽、女子限定的LAVA QUEEN台北女子二鐵賽，以及結包含嘉年華與演唱會的LAVA玩賽樂園，預計吸引超過萬名國內外選手共襄盛舉，打造全民鐵人圓夢舞台。

首先IRONMAN 70.3 Kenting墾丁國際鐵人三項賽，將於今年11月2日震撼登場，賽事包含1.9公里海泳、90公里自行車與21.1公里半馬路跑，全程113公里，從海裡奮鬥到山上，被選手稱為是「全台最硬也最美」的113KM半程超鐵挑戰。

自IRONMAN品牌於2010年登陸台灣，在邁入第15年之際，IRONMAN 70.3 Kenting隆重推出全新視覺「南島日光橘×深海礁岩藍」亮相，映出終點線背後呼應墾丁地標大尖山，打造鐵人獨有的視覺記憶。今年路跑路線也大幅調整，選手將於終點旁折返兩次後進終點，讓觀眾能更近距離為選手加油，增添現場氣氛。

台灣唯一全封閉國道三號(南州—大鵬灣)作為賽道的鐵人三項賽事「2025 Lexus LAVA大鵬灣鐵人賽暨小鐵人賽」將於今年12月6日於屏東東港大鵬灣舉辦第12屆，是台灣鐵人選手心目中「極速封關站」，一覽大鵬灣著名景點濱灣之心、跨海大橋、環灣大道等，過去吸引多達2500位鐵人好手參與，創歷屆新高。

邁入第四屆的「LAVA QUEEN台北女子二鐵賽」將於今年12月28日於至善國中閃亮開跑，賽程為跑步、騎車、跑步，總距離28公里，賽制設計除了貼近新手鐵人或過去僅參與單項運動的女性運動愛好者，現場還有編髮、塔羅牌、似顏繪、按摩以及啤酒瑜珈等貼近女性需求的現場活動，豐富的完賽禮深受女子參賽者們的喜愛。

以演唱會、沒有關門壓力、氛圍相當Chill且超豐富賽制，創造出風格獨特、極具話題的「VW LaVanLife 玩賽樂園」，將於明年3月13日至15日熱鬧展開，其中51.5個人組別在開放報名不到數日即售罄一空，顯見其人氣與吸引力。

這場融合113KM、51.5KM、Trytr短程鐵人、小鐵人、BeerMile啤酒路跑與350自行車挑戰的運動嘉年華，賽道上提供台東在地特色美食還結並闖關遊戲、晚間還有精彩演唱會歌手輪番開唱，high翻現場，路跑賽道設計跑在演唱會舞台前、還可與歌手互動成為表演的一分子，號稱「史上最好玩的鐵人賽」。

IRONMAN 70.3 Kenting墾丁國際鐵人三項賽將於11月2日震撼登場。圖／LAVA鐵人公司提供

而第一屆IRONMAN Taiwan於2015年登陸墾丁，隔年移師澎湖，中間經歷疫情等因素停辦，終於在2025年4月成功回歸，2026年4月12日也將延續鐵人熱情，繼續將澎湖打造成有如鐵人村落，處處充滿活力與激情。

IRONMAN Penghu在17個小時的總限時內，選手將依序完成3.8公里海泳、180公里自行車騎乘以及42.2公里的全程馬拉松。IRONMANPenghu曾連續三年在全球IRONMAN票選中獲選「隔年最想來參加賽事」前3名，體現台灣不僅擁有舉辦國際運動賽會的能力，更具備文化底蘊、生態保育意識的堅強軟實力，要透過鐵人三項讓世界看見台灣。

LAVA鐵人公司自創立以來，致力於推廣多元賽事型態與鐵人文化，從協助台灣選手參加國際IRONMAN賽事邁向世界殿堂Kona，到打造無關門壓力、充滿歡樂的LAVA玩賽樂園，始終以選手為核心，扮演圓夢推手角色。2025年下半年的系列賽事，也將持續讓更多人看見鐵人三項運動的力量與可能性。

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