為成都世運會代表團授旗 賴總統：全力支持體育發展

賴清德總統25日上午出席「2025年第12屆成都世界運動會代表團授旗典禮」，祝福選手在賽場上盡情發揮，成功凱旋歸國。他指出，「運動部」將在今年9月9日「國民體育日」掛牌成立，代表政府有決心全力支持體育發展、選手培育、運動平權，支持所有運動選手在國際賽場上為國爭光。

包括教育部次長張廖萬堅、世界運動會代表團團長林鴻道、總領隊劉福財等，皆出席活動。

賴總統抵達後，首先頒授國旗及團旗予我代表團，並致贈加菜金。隨後致詞時他表示，世界運動會和奧運一樣四年舉辦一次，代表團即將前往中國成都，站上國際賽場，和世界各國的頂尖好手一決高下，祝福大家旗開得勝，取得佳績。

賴總統提到，台灣女子拔河在世界運動會上已連續五連霸，這次往六連霸邁進，今年也對選手們深具信心。這幾年台灣展現了運動國家的氣魄與實力，不論是2022年杭州亞運、2024年巴黎奧運和巴黎帕運，或是東京世界12強棒球賽，Team Taiwan的亮眼表現讓台灣在世界綻放耀眼光芒，更讓國家團結一心、國民引以為傲。

賴總統說，這個月上旬才在國訓中心為世大運代表團授旗，現在選手們正在德國萊茵魯爾的賽場全力奮戰，也接連傳出奪牌佳績。接下來119位選手即將啟程前往世界運動會參加14個競賽項目，展現台灣的韌性與實力，對代表團充滿信心，並期許全力以赴，國人也會為代表團加油喝采。

賴總統認為，世界級的賽事就是以運動會友，跨越語言、國界與勝負，展現風度，並發揮運動家精神，無論勝敗輸贏、場上或是場下，運動員都應該贏得國際的認同與世界的尊敬。

賴總統感謝教練團以及所有後勤團隊夥伴，結合運動科學和跨領域的專業，讓選手訓練更精實、備戰更完善，身體恢復更有效率，透過妥善照顧讓代表隊在比賽中發揮最強實力。不僅代表隊為國爭光，國家也因此而閃閃發光。

賴總統也提到，針對這屆世界運動會，教育部體育署在選手培訓經費、器材、後勤支援以及生活津貼上均給予協助。體育署並與中華奧會合作，規劃讓教練和選手出國返國都優先搭乘商務艙，政府的目標是用運動壯大台灣。

賴總統指出，今年9月9日國民體育日，運動部即將掛牌成立，「一部一署三中心」的設置，也就是運動部、全民運動署以及國家運動產業發展中心、國家運動訓練中心、國家運動科學中心，代表政府有決心全力支持體育發展、支持選手培育、支持運動平權，支持所有運動選手在國際賽場上為國爭光，也一圓大家的夢想。

賴總統表示，相信選手們已經調整到最佳狀態，準備迎接世界級賽事的挑戰。期盼在台灣發展運動的道路上大家一起努力，並祝福代表團盡情發揮、突破自我、平安順利，成功凱旋歸國。

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