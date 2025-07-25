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大陸羽賽／37分鐘就拍退泰國球王 周天成直落二晉級4強
BWF超級1000的中國大陸羽球公開賽，我國一哥周天成今天在男單8強賽遭遇世界球王泰國昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），最終以21：17、21：11直落二取勝，收下4強賽門票。
羽球一哥周天成在上周於日本公開賽16強止步後，本周轉戰BWF超級1000等級的大陸公開賽，在首輪拍退「羽球王子」王子維後，16強賽則是與印度選手普拉諾（H. S. Prannoy）進行3局苦戰後勝出，挺進到8強賽。
而今天的8強賽周天成則是遭遇泰國世界球王昆拉武特，雙方過去5度交手，周天成拿下3勝，包括今年印尼公開賽就由周天成以直落二取勝，今天雙方再度碰頭，周天成也展現堅強實力，兩局賽事都在一路領先的情況下，最終僅花37分鐘就順利勝出，繼2018年後再度挺進到男單4強賽，接下來將與兩位地主石宇奇、李詩灃之戰的勝方爭奪決賽門票。
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