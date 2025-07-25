大陸羽賽／橫掃現任世界球王 周天成：保持同樣心態挑戰

BWF超級1000等級的中國大陸羽球公開賽，台灣一哥周天成在男單8強，以21比17、21比11擊敗現任球王、泰國好手昆拉武特，順利挺進最終4強。

世界排名第6的周天成，賽前對昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）交手5次，周天成以3勝2敗略居上風；前一次雙方交手是在今年6月的印尼公開賽4強，當時周天成同樣是以直落二獲勝。

今天2人再度交手，首局開打後周天成就一路保持領先，並以11比5的優勢進入技術暫停；休息過後，周天成穩紮穩打，尤其招牌的防守功力，讓昆拉武特屢攻不下，順利先收下首局。

第2局周天成打得更加得心應手，不論是前後場吊動，或是突擊劈殺都能有效取分，再以11比7進入技術暫停。

隨後周天成靠著一波7比2攻勢瞬間拉開差距，輕鬆直落二過關，取得對戰昆拉武特的2連勝。

昆拉武特自6月初成為泰國首名羽球球王後，近2場表現都不如預期，包括上週的日本公開賽首輪被淘汰，本週的中國羽球公開賽又止步8強。

周天成接受中央社訪問時表示，自己不會去在意對手是誰，就是保持同樣的心態去挑戰對手，今天在防守上也有特別留意，畢竟對方年輕又有速度。

中國羽球公開賽已是周天成今年打的第15場個人國際賽，也是今年繼印尼羽球公開賽獲亞軍後，第2度闖進超級1000等級賽事4強。

周天成接下來4強對手，將是中國石宇奇和李詩灃之間的勝方。

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