拔河／中華女子隊拚世運會6連霸 田嘉蓉：有壓力也有信心

成都世運會預計8月7日開幕，台灣女子拔河代表隊挑戰史無前例6連霸；今天代表領受總統加菜金的拔河隊成員田嘉蓉笑說：「雖然有壓力，但很有信心。」

上屆美國世界運動會，台灣拿下1金1銀6銅，唯一的金牌就是女子拔河540公斤級5連霸。

今年女子拔河隊同樣受到關注，就連總統賴清德在授旗典禮上都特別提到，「今年即將挑戰6連霸。」

田嘉蓉在接受媒體訪問時表示，當然會有壓力，畢竟外界都期待我們能拿下這面金牌、完成連霸，「現在全隊也都很有信心。」

今年女子拔河量級也改制，從上屆的540公斤變成500公斤，田嘉蓉指出，雖然體重少了40公斤，「但對我們影響沒有太大，就是做好重量的配置就可以了。」

8月的成都預期會迎來高溫，田嘉蓉也透露，其實這段期間的訓練都有特別在適應高溫，「很多時候我們在大太陽底下練習時，也會特別穿上比較厚的拔河衣，就是要感受一下室外的悶熱感。」

2025成都世界運動會將開幕，台灣女子拔河代表隊挑戰史無前例6連霸，拔河隊成員田嘉蓉（後排左4）25日表示，雖然有壓力，但很有信心。中央社

商品推薦