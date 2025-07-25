拔河／中華女子隊拚世運會6連霸 田嘉蓉：有壓力也有信心
成都世運會預計8月7日開幕，台灣女子拔河代表隊挑戰史無前例6連霸；今天代表領受總統加菜金的拔河隊成員田嘉蓉笑說：「雖然有壓力，但很有信心。」
上屆美國世界運動會，台灣拿下1金1銀6銅，唯一的金牌就是女子拔河540公斤級5連霸。
今年女子拔河隊同樣受到關注，就連總統賴清德在授旗典禮上都特別提到，「今年即將挑戰6連霸。」
田嘉蓉在接受媒體訪問時表示，當然會有壓力，畢竟外界都期待我們能拿下這面金牌、完成連霸，「現在全隊也都很有信心。」
今年女子拔河量級也改制，從上屆的540公斤變成500公斤，田嘉蓉指出，雖然體重少了40公斤，「但對我們影響沒有太大，就是做好重量的配置就可以了。」
8月的成都預期會迎來高溫，田嘉蓉也透露，其實這段期間的訓練都有特別在適應高溫，「很多時候我們在大太陽底下練習時，也會特別穿上比較厚的拔河衣，就是要感受一下室外的悶熱感。」
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