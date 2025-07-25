快訊

欠銀行逾20億！國光客運年虧1.9億 苦撐14條路線喊「不玩了」

還在用嗎？Google短網址下月「賜死」！官方公告：連結全面失效

整理包／726罷免名單有誰？我有投票資格嗎？上班怎麼辦？規定一次看懂

拔河／中華女子隊拚世運會6連霸 田嘉蓉：有壓力也有信心

中央社／ 台北25日電
2025年第12屆成都世界運動會代表團授旗典禮25日在台北舉行，總統賴清德（左）出席並頒發加菜金，由拔河選手田嘉蓉（右）代表接受。中央社
2025年第12屆成都世界運動會代表團授旗典禮25日在台北舉行，總統賴清德（左）出席並頒發加菜金，由拔河選手田嘉蓉（右）代表接受。中央社

成都世運會預計8月7日開幕，台灣女子拔河代表隊挑戰史無前例6連霸；今天代表領受總統加菜金的拔河隊成員田嘉蓉笑說：「雖然有壓力，但很有信心。」

上屆美國世界運動會，台灣拿下1金1銀6銅，唯一的金牌就是女子拔河540公斤級5連霸。

今年女子拔河隊同樣受到關注，就連總統賴清德在授旗典禮上都特別提到，「今年即將挑戰6連霸。」

田嘉蓉在接受媒體訪問時表示，當然會有壓力，畢竟外界都期待我們能拿下這面金牌、完成連霸，「現在全隊也都很有信心。」

今年女子拔河量級也改制，從上屆的540公斤變成500公斤，田嘉蓉指出，雖然體重少了40公斤，「但對我們影響沒有太大，就是做好重量的配置就可以了。」

8月的成都預期會迎來高溫，田嘉蓉也透露，其實這段期間的訓練都有特別在適應高溫，「很多時候我們在大太陽底下練習時，也會特別穿上比較厚的拔河衣，就是要感受一下室外的悶熱感。」

2025成都世界運動會將開幕，台灣女子拔河代表隊挑戰史無前例6連霸，拔河隊成員田嘉蓉（後排左4）25日表示，雖然有壓力，但很有信心。中央社
2025成都世界運動會將開幕，台灣女子拔河代表隊挑戰史無前例6連霸，拔河隊成員田嘉蓉（後排左4）25日表示，雖然有壓力，但很有信心。中央社

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

世運會

延伸閱讀

世運會／為代表團授旗 賴清德：運動員該贏得尊重

中華隊出征成都世界運動會 賴清德總統為代表團授旗

成渝地區雙城經濟圈 年度投資完成率超前

男以理解...中國Coser被偽娘騷擾尾隨回家 報警後還被迫幫對方付計程車錢

相關新聞

大陸羽賽／37分鐘就拍退泰國球王 周天成直落二晉級4強

BWF超級1000的中國大陸羽球公開賽，我國一哥周天成今天在男單8強賽遭遇世界球王泰國昆拉武特（Kunlavut Vit...

世大運／對手戰術逆襲傅兆玄連兩屆摘銀 放眼亞運增信心

我國男子跳高選手傅兆玄今天凌晨在德國萊茵魯爾世大運登場，在前5試跳高度都一跳通過的情況下，最終在挑戰2公尺27時遭到以色...

世運會／為代表團授旗 賴清德：運動員該贏得尊重

2025年第12屆成都世運會將於8月7日至8月17日在中國大陸成都登場，我國代表團也在今天舉行授旗典禮，並由總統賴清德親...

世大運／王冠閎200公尺蝶式奪銀 賽前聽BABYMONSTER保持專注

2025萊茵魯爾世大運男子200公尺蝶式決賽，「台灣蝶王」王冠閎游出1分55秒85摘下銀牌。賽後他向中央社透露，賽前會聽...

世大運／黃愉偼桌球女單摘銀 平世大運最佳紀錄

德國萊茵魯爾世大運桌球女單賽事，我國好手黃愉偼昨在四強賽拍退香港吳詠琳，金牌戰卻遭中國大陸趙尚直落四擊退，無緣奪金，但仍...

拔河／中華女子隊拚世運會6連霸 田嘉蓉：有壓力也有信心

成都世運會預計8月7日開幕，台灣女子拔河代表隊挑戰史無前例6連霸；今天代表領受總統加菜金的拔河隊成員田嘉蓉笑說：「雖然有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。