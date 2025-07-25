世運會／為代表團授旗 賴清德：運動員該贏得尊重

2025年第12屆成都世運會將於8月7日至8月17日在中國大陸成都登場，我國代表團也在今天舉行授旗典禮，並由總統賴清德親自授旗和頒發加菜金，賴清德也在致詞時強調，世界級的賽事是以運動會友，跨越語言、國際、勝負、展現風度並發揮運動家精神，這樣不論勝敗輸贏，不論場上或是場下，運動員都該贏得國際認同與世界的尊敬。

4年一度的世界運動會我國今年由代表團團長林鴻道、總領隊劉福財，帶領119名選手參加14個運動種類競賽，加上教練與工作人員總人數達198人，參賽人數也較上屆增加。

在今天的授旗典禮上，總統賴清德也親自到場授旗並頒發加菜金給選手代表女子拔河隊田嘉蓉，賴清德在致詞時也祝福所有參賽選手能夠旗開得勝，尤其我國女子拔河隊今年將挑戰6連霸，國人也將會為所以參賽選手打氣、喝采。

賴清德提到，這個月上旬才剛到國訓中心為世大運代表團授旗，而我國選手在近期也從德國屢屢傳回奪牌好消息，他也同樣對於世運會代表團充滿信心，同時也強調，「世界級的賽事是以運動會友，跨越語言、國際、勝負、展現風度，並發揮運動家精神，這樣不論勝敗輸贏，不論場上或是場下，運動員都該贏得國際認同與世界的尊敬。」

今年我國女子拔河隊除了將挑戰6連霸外，男子隊與男女混合也首度取得參賽門票，在今天代表運動員領受加菜金的田嘉蓉表示，儘管對於連霸感受到壓力但也充滿信心，過去一段時間團隊也相當努力訓練，希望能不負眾望，「這一屆也有男生隊加入，希望大家都能為國爭光，取得佳績。」

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