快訊

柬埔寨火箭彈落在泰國境內超商 疑有「母子相擁」而亡

投票無望！柯文哲爭取726大罷免投票機會 法院裁定駁回理由曝光

小禎突切割6年造型師 向廠商致歉引波瀾！麥詩婷聲明曝光

世運會／為代表團授旗 賴清德：運動員該贏得尊重

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華奥會與教育部體育署，今舉行2025年第12屆成都世界運動會代表團授旗典，賴清德總統（左）授予國旗。記者邱德祥／攝影
中華奥會與教育部體育署，今舉行2025年第12屆成都世界運動會代表團授旗典，賴清德總統（左）授予國旗。記者邱德祥／攝影

2025年第12屆成都世運會將於8月7日至8月17日在中國大陸成都登場，我國代表團也在今天舉行授旗典禮，並由總統賴清德親自授旗和頒發加菜金，賴清德也在致詞時強調，世界級的賽事是以運動會友，跨越語言、國際、勝負、展現風度並發揮運動家精神，這樣不論勝敗輸贏，不論場上或是場下，運動員都該贏得國際認同與世界的尊敬。

4年一度的世界運動會我國今年由代表團團長林鴻道、總領隊劉福財，帶領119名選手參加14個運動種類競賽，加上教練與工作人員總人數達198人，參賽人數也較上屆增加。

在今天的授旗典禮上，總統賴清德也親自到場授旗並頒發加菜金給選手代表女子拔河隊田嘉蓉，賴清德在致詞時也祝福所有參賽選手能夠旗開得勝，尤其我國女子拔河隊今年將挑戰6連霸，國人也將會為所以參賽選手打氣、喝采。

賴清德提到，這個月上旬才剛到國訓中心為世大運代表團授旗，而我國選手在近期也從德國屢屢傳回奪牌好消息，他也同樣對於世運會代表團充滿信心，同時也強調，「世界級的賽事是以運動會友，跨越語言、國際、勝負、展現風度，並發揮運動家精神，這樣不論勝敗輸贏，不論場上或是場下，運動員都該贏得國際認同與世界的尊敬。」

今年我國女子拔河隊除了將挑戰6連霸外，男子隊與男女混合也首度取得參賽門票，在今天代表運動員領受加菜金的田嘉蓉表示，儘管對於連霸感受到壓力但也充滿信心，過去一段時間團隊也相當努力訓練，希望能不負眾望，「這一屆也有男生隊加入，希望大家都能為國爭光，取得佳績。」

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

運動家 世運會 林鴻道

延伸閱讀

中華隊出征成都世界運動會 賴清德總統為代表團授旗

大法官人事民眾黨全封殺 黃國昌：賴清德把提名權當兒戲？

柯文哲聲請投票遭駁回 民眾黨：賴政府將人權棄如敝屣

蔡英文表態726罷免投票 醫嗆鬧場再點名「2大輸家」

相關新聞

世大運／對手戰術逆襲傅兆玄連兩屆摘銀 放眼亞運增信心

我國男子跳高選手傅兆玄今天凌晨在德國萊茵魯爾世大運登場，在前5試跳高度都一跳通過的情況下，最終在挑戰2公尺27時遭到以色...

世大運／田徑隊首牌出爐 男子跳高傅兆玄連兩屆摘銀

德國萊茵魯爾世大運田徑賽事，上屆奪下銀牌的我國男子跳高好手傅兆玄今天凌晨再度登場，在前5次試跳高度，包括2公尺25都一跳...

世大運／陳瑞安個人全能第3晉級 平衡木、地板也晉決賽

繼日前亞錦賽首度披上中華隊戰袍出賽的台灣、瑞典混血體操好手陳瑞安，今天凌晨在德國萊茵魯爾世大運再度登場，最終在個人全能資...

世大運／黃愉偼桌球女單摘銀 平世大運最佳紀錄

德國萊茵魯爾世大運桌球女單賽事，我國好手黃愉偼昨在四強賽拍退香港吳詠琳，金牌戰卻遭中國大陸趙尚直落四擊退，無緣奪金，但仍...

世大運／王冠閎200公尺蝶式奪銀 賽前聽BABYMONSTER保持專注

2025萊茵魯爾世大運男子200公尺蝶式決賽，「台灣蝶王」王冠閎游出1分55秒85摘下銀牌。賽後他向中央社透露，賽前會聽...

世運會／為代表團授旗 賴清德：運動員該贏得尊重

2025年第12屆成都世運會將於8月7日至8月17日在中國大陸成都登場，我國代表團也在今天舉行授旗典禮，並由總統賴清德親...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。