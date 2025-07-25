中華隊出征成都世界運動會 賴清德總統為代表團授旗
中華奧會與教育部體育署，今天舉行2025年第12屆成都世界運動會代表團授旗典禮，由賴清德總統親臨授旗，為即將出征2025年第12屆成都世界運動會的選手們加油打氣。
第12屆成都世界運動會將於2025年8月7日至17日在中國成都舉行。共有34種運動種類，60個運動科目，共計252個競賽項目。本屆代表團團長林鴻道、總領隊劉福財以及119名選手（男60人、女59人）參加壘球、撞球、輕艇龍舟、霹靂舞、柔術、合球、定向越野、健力、美式壁球、滑輪運動、拔河、水中運動、滑水、武術等14個運動種類的競賽，加上教練與工作人員，總人數達198人，參賽人數較上屆增加，展現出我國運動穩定成長的成果。
目前，我國代表團所有選手及教練正全力進行最後階段的參賽準備，代表團團本部及各隊將於7月29日起陸續啟程，前往成都參加賽事。開幕典禮訂於8月7日在天府新區國際會議中心隆重舉行，展開為期11天的競賽。賴清德總統在授旗典禮中特別感謝各參賽單項運動協會長期投入的推廣與選手培育。他表示，本次參賽，是所有選手、教練及工作團隊共同努力的成果，他期許全體代表團成員在比賽中展現堅韌與團結，為台灣爭光，並書寫嶄新的運動篇章。
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