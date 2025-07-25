快訊

柬埔寨火箭彈落在泰國境內超商 疑有「母子相擁」而亡

投票無望！柯文哲爭取726大罷免投票機會 法院裁定駁回理由曝光

小禎突切割6年造型師 向廠商致歉引波瀾！麥詩婷聲明曝光

中華隊出征成都世界運動會 賴清德總統為代表團授旗

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
中華奥會與教育部體育署，今舉行2025年第12屆成都世界運動會代表團授旗典，賴清德總統（左二）授予會旗。記者邱德祥／攝影
中華奥會與教育部體育署，今舉行2025年第12屆成都世界運動會代表團授旗典，賴清德總統（左二）授予會旗。記者邱德祥／攝影

中華奧會與教育部體育署，今天舉行2025年第12屆成都世界運動會代表團授旗典禮，由賴清德總統親臨授旗，為即將出征2025年第12屆成都世界運動會的選手們加油打氣。

第12屆成都世界運動會將於2025年8月7日至17日在中國成都舉行。共有34種運動種類，60個運動科目，共計252個競賽項目。本屆代表團團長林鴻道、總領隊劉福財以及119名選手（男60人、女59人）參加壘球、撞球、輕艇龍舟、霹靂舞、柔術、合球、定向越野、健力、美式壁球、滑輪運動、拔河、水中運動、滑水、武術等14個運動種類的競賽，加上教練與工作人員，總人數達198人，參賽人數較上屆增加，展現出我國運動穩定成長的成果。

目前，我國代表團所有選手及教練正全力進行最後階段的參賽準備，代表團團本部及各隊將於7月29日起陸續啟程，前往成都參加賽事。開幕典禮訂於8月7日在天府新區國際會議中心隆重舉行，展開為期11天的競賽。賴清德總統在授旗典禮中特別感謝各參賽單項運動協會長期投入的推廣與選手培育。他表示，本次參賽，是所有選手、教練及工作團隊共同努力的成果，他期許全體代表團成員在比賽中展現堅韌與團結，為台灣爭光，並書寫嶄新的運動篇章。

中華奥會與教育部體育署，今舉行2025年第12屆成都世界運動會代表團授旗典，賴清德總統（左）授予國旗。記者邱德祥／攝影
中華奥會與教育部體育署，今舉行2025年第12屆成都世界運動會代表團授旗典，賴清德總統（左）授予國旗。記者邱德祥／攝影
賴清德總統（右）為即將出征成都世界運動會的選手們加油打氣。記者邱德祥／攝影
賴清德總統（右）為即將出征成都世界運動會的選手們加油打氣。記者邱德祥／攝影

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

運動 教練 賴清德 體育署

延伸閱讀

大法官人事民眾黨全封殺 黃國昌：賴清德把提名權當兒戲？

柯文哲聲請投票遭駁回 民眾黨：賴政府將人權棄如敝屣

蔡英文表態726罷免投票 醫嗆鬧場再點名「2大輸家」

傳賴清德總統將在美宣布採購飛機 華航董事長回應

相關新聞

世大運／對手戰術逆襲傅兆玄連兩屆摘銀 放眼亞運增信心

我國男子跳高選手傅兆玄今天凌晨在德國萊茵魯爾世大運登場，在前5試跳高度都一跳通過的情況下，最終在挑戰2公尺27時遭到以色...

世大運／田徑隊首牌出爐 男子跳高傅兆玄連兩屆摘銀

德國萊茵魯爾世大運田徑賽事，上屆奪下銀牌的我國男子跳高好手傅兆玄今天凌晨再度登場，在前5次試跳高度，包括2公尺25都一跳...

世大運／陳瑞安個人全能第3晉級 平衡木、地板也晉決賽

繼日前亞錦賽首度披上中華隊戰袍出賽的台灣、瑞典混血體操好手陳瑞安，今天凌晨在德國萊茵魯爾世大運再度登場，最終在個人全能資...

世大運／黃愉偼桌球女單摘銀 平世大運最佳紀錄

德國萊茵魯爾世大運桌球女單賽事，我國好手黃愉偼昨在四強賽拍退香港吳詠琳，金牌戰卻遭中國大陸趙尚直落四擊退，無緣奪金，但仍...

世大運／王冠閎200公尺蝶式奪銀 賽前聽BABYMONSTER保持專注

2025萊茵魯爾世大運男子200公尺蝶式決賽，「台灣蝶王」王冠閎游出1分55秒85摘下銀牌。賽後他向中央社透露，賽前會聽...

世運會／為代表團授旗 賴清德：運動員該贏得尊重

2025年第12屆成都世運會將於8月7日至8月17日在中國大陸成都登場，我國代表團也在今天舉行授旗典禮，並由總統賴清德親...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。