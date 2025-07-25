世大運／王冠閎200公尺蝶式奪銀 賽前聽BABYMONSTER保持專注

2025萊茵魯爾世大運男子200公尺蝶式決賽，「台灣蝶王」王冠閎游出1分55秒85摘下銀牌。賽後他向中央社透露，賽前會聽韓國女團BABYMONSTER的歌保持專注，而「家人在場見證完賽」對王冠閎來說，是比拿到獎牌還感動的一件事。

被譽為「台灣蝶王」的王冠閎，不僅是台灣蝶式50、100與200公尺全國紀錄保持人，2021年與去年分別闖進東京與巴黎奧運準決賽，推進台灣在奧運游泳項目的最佳紀錄。

延續上屆成都世大運好成績，王冠閎今年在德國萊茵魯爾世大運蝶式200公尺奪下銀牌，拿下台灣在本屆世大運游泳項目唯一一面獎牌。賽後他難掩失落，第一時間向媒體表示「沒為台灣拿到金牌，對自己很不滿意」，旋即又在隔日100公尺蝶式項目超水準發揮，一路挺進決賽。

如何能這麼快地調整好心情？世大運游泳賽程結束後，王冠閎在柏林接受中央社專訪時表示：「比賽就是這樣，你無法控制對手，也不能控制命運。」唯一能做的就是好好準備每一場比賽。

王冠閎萊茵魯爾世大運200公尺蝶式決賽現場。圖ckpc.tw提供

●天生不服輸 媽媽自小培養「平常心」

這份對勝負的坦然，來自無數次競賽磨練出來的經驗，以及家人的支持。王冠閎說，父母從不干涉訓練內容與賽果，從小就給他很大的自由，同時給予最適切的陪伴。

在場邊觀賽的媽媽透露，王冠閎小時候下象棋，只要一輸就會氣得翻桌，但她從不因為孩子當時年紀還小就讓著他，反而告訴王冠閎：「我下棋的經驗比你多，贏你是正常的。想贏就要去練。」

在父母耳濡目染下，王冠閎逐漸培養出對勝負的平常心，也漸漸學會把不服輸的情緒轉化為持續努力的動力。

來自台灣的親友團揮舞中華台北世界大學運動會會旗，為王冠閎加油。圖中央社提供

本屆世大運，父母特地從台灣飛來德國觀賽，讓他格外感動。他說：「有他們在，就像回到家一樣。不管比賽結果如何，他們永遠覺得我是最棒的。」而每場比賽結束、從泳池起身那一刻，王冠閎總會抬頭望向觀眾席，向遠道而來的父母與到現場觀賽的加油團致意。

除了賽場邊默默的陪伴，王冠閎父母也透過其他方式表達對他的支持。例如Line上有一組「王冠閎貼圖」，就是爸爸在東京奧運時親自為他設計的。王冠閎說，不會用「自己的貼圖」，倒是教練黃智勇常常傳裡頭的「我挺你」圖樣，為他打氣加油。

他形容自己的家庭「很吵、但很溫暖」，奶奶會一邊看電視一邊大笑，家裡的狗時常汪汪亂叫，學弟們每天放學後都會跑來家裡串門子、聊天、吃飯，熱鬧得像開派對一樣。

王冠閎說，「我們家是來者不拒型，任何人來都可以來我家來吃飯。」好客又熱鬧的家庭氛圍是最棒的充電器，讓王冠閎在游泳這個「一個人水下的孤獨」、日復一日的訓練中，獲得能量與放鬆。

他告訴中央社，游泳帶給他最大的禮物，是與家人間更深刻的羈絆。他和父母、哥哥及親戚間，因為游泳，多了很多共同的話題，無形中一點一滴增加了全家人情感的厚度。

王冠閎世大運蟬聯銀牌。圖中央社提供

●蝶王也會追星 最愛韓女團BABYMONSTER

已是台灣短道游泳第一人的王冠閎，也是個喜歡追星的普通23歲大學生。他最常聽韓國女團BABYMONSTER的音樂，甚至曾兩度飛到韓國，只為看偶像的演唱會。

本屆世大運，從檢錄到上場比賽，王冠閎耳機中都播放著BABYMONSTER的歌單，隔絕場邊聲音，助他進入只有他與眼前水道的專注狀態。

「我也會追星、會哼歌、會想朋友，只是我同時也很努力訓練。」音樂與朋友的陪伴，讓王冠閎也能享受一般的大學生生活，而不只是一個整天只泡在泳池裡的頂尖運動員。

韓國怪物新人女團BABYMONSTER。圖／adidas提供

說到在游泳這條路上最想感謝的人，他毫不猶豫地提到教練、家人、贊助商與朋友，最後他也謝謝自己，「在困難時沒有放棄，還繼續在游泳這條路上堅持。」

今年2月，王冠閎不慎扭傷左腳踝，曾一度猶豫是否要繼續參加今年的賽事，經過物理治療師與長庚醫院的悉心照護，4月份王冠閎順利在全大運100公尺蝶式摘金，完成五連霸；7月萊茵魯爾世大運為中華隊拿下銀牌後，接下來，他將目標放在明年的名古屋亞運，目標摘金。

訪問結束後，王冠閎背起他的台灣代表隊背包，背包上掛著一隻穿著櫻桃裙的小熊吊飾。他笑說，那是媽媽幫他掛上的「超Man小熊」。帶著這份家人的陪伴與支持，他將繼續向下一場比賽邁進，在國際蝶式賽場上，游向更遠的地方。

王冠閎世大運期間背著的台灣代表團選手背包上，有一隻媽媽送給他的娃娃，王冠閎暱稱他是「超Man小熊」。圖中央社提供

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