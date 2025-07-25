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世大運／陳瑞安個人全能第3晉級 平衡木、地板也晉決賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
陳瑞安首度代表我國參加世大運，在個人全能、地板、平衡木都晉級到決賽。圖／大專體總提供
陳瑞安首度代表我國參加世大運，在個人全能、地板、平衡木都晉級到決賽。圖／大專體總提供

繼日前亞錦賽首度披上中華隊戰袍出賽的台灣、瑞典混血體操好手陳瑞安，今天凌晨在德國萊茵魯爾世大運再度登場，最終在個人全能資格賽名列第3名晉級，平衡木與地板也都順利搶下決賽門票，有機會為競技體操隊力拚本屆首面獎牌。

母親是台灣人的陳瑞安在今年初透過國北教大教練鄭焜杰協助改代表我國出賽，並在今年6月的亞錦賽中首度披上國家隊戰袍亮相，而這次世大運她也與「體操精靈」丁華恬等人再度攜手出擊，希望能衝擊頒獎台。

在今天凌晨登場的競技體操女子團體決賽與個人資格賽中，最終中華隊雖然在成隊競賽中以150.000分拿下第6名無緣頒獎台，但陳瑞安在個人全能資格賽中以52.350分，排名所有選手中第3名晉級決賽，平衡木則以13.250分排名第6名、地板12.800分排名第7名，雙雙晉級決賽，將在明天與後天登場衝擊獎牌。

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中華隊 丁華恬

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