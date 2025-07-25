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世大運／對手戰術逆襲傅兆玄連兩屆摘銀 放眼亞運增信心

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
傅兆玄連續兩屆世大運以銀牌成績作收。圖／大專體總提供
傅兆玄連續兩屆世大運以銀牌成績作收。圖／大專體總提供

我國男子跳高選手傅兆玄今天凌晨在德國萊茵魯爾世大運登場，在前5試跳高度都一跳通過的情況下，最終在挑戰2公尺27時遭到以色列選手卡皮托爾尼克（Yonathan Kapitolnik）超車，連續兩屆以銀牌作收，儘管未能拿下金牌，但傅兆玄也直言經過大賽經驗的累積，希望明年名古屋亞運能再次衝擊頒獎台。

傅兆玄上屆成都世大運以2公尺20的成績拿下銀牌，今年在田徑隊獎牌持續未開胡的情況下，今天也再度肩負奪牌壓力登場，而他也展現絕佳狀態，在2公尺27前的5個高度都是一跳通過，一度在所有參賽選手中取得領先。

不過就在傅兆玄跳過2公尺25後，跳過2公尺23的以色列世青賽金牌得主卡皮托爾尼克卻戰略性的跳過2公尺25高度，與傅兆玄一同挑戰2公尺27，讓傅兆玄並未得到太多喘息空間就再度登場，最終他也以三次試跳失敗收場，卡皮托爾尼克則是在最後一次試跳成功，逆轉拿下金牌。

傅兆玄賽後表示，卡皮托爾尼克是這次參賽選手中參考成績最高的選手，賽前就已經相當關注他，也知道他的實力在哪，能夠與這樣的選手同場競技確實學到很多，尤其對方的戰術確實讓他沒有太多休息時間，算是學到一次經驗。

不過經過兩屆世大運奪牌的洗禮，在今年5月全大運就已經達到名古屋亞運參賽標準的傅兆玄也表示，對於明年挑戰亞運有更高期待，「當然希望亞運可以進前三名，比完世大運後我現在非常有信心，希望透過後面比賽能夠抓到更多這樣的感覺。」

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