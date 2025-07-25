世大運／田徑隊首牌出爐 男子跳高傅兆玄連兩屆摘銀

德國萊茵魯爾世大運田徑賽事，上屆奪下銀牌的我國男子跳高好手傅兆玄今天凌晨再度登場，在前5次試跳高度，包括2公尺25都一跳通過的情況下，一度居於領先位置，只可惜最終挑戰2公尺27失敗收場，遭到以色列選手卡皮托爾尼克（Yonathan Kapitolnik）於最後一跳超車，連兩屆以銀牌成績作收。

我國田徑隊上屆世大運拿下1金、2銀、2銅的佳績，不過今年在前幾日賽事中都未能成功衝擊頒獎台，包括今天凌晨登場的男子跳遠決賽，我國全國紀錄保持人林昱堂最終以7公尺72的成績僅拿下第6名，無緣為田徑隊開胡。

不過接續在男子跳高賽場出賽的傅兆玄今天展現絕佳狀態，他在前5高度挑戰2公尺08、2公尺13、2公尺17、2公尺23和2公尺25都順利通過，成績已超越上屆拿下銀牌的2公尺20，一度暫居領先位置。

而在與跳過2公尺23的以色列選手卡皮托爾尼克一同挑戰2公尺27時，兩人在前兩次試跳都失敗後，卡皮托爾尼克於第3次試跳成功，傅兆玄則是以失敗收場，最終就由卡皮托爾尼克拿下金牌，傅兆玄則是以連兩屆銀牌作收，也為田徑隊拿下本屆賽事首面獎牌。

至於男子110公尺跨欄，來自國體大的林翊凱在決賽跑出13秒75的成績排名第6名，女子七項陳彩娟也在今天凌晨完成最後一項800公尺賽事，最終以總分5483分排名第10名作收。 傅兆玄連續兩屆世大運都在男子跳高拿下銀牌。圖／大專體總提供 林昱堂在男子跳遠以第六名作收。圖／大專體總提供

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