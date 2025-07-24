世大運／陳思妤、吳子瑋攜手出擊 晉複合弓混雙銅牌戰
我國射箭代表隊今天在德國萊茵魯爾世大運團體賽大有斬獲，在下午反曲弓女團搶下金牌戰門票，反曲弓、複合弓男團雙雙晉級銅牌戰後，晚間複合弓混雙陳思妤／吳子瑋也攜手晉級4強，儘管在4強賽不敵印度，但也將在明天登場爭銅。
來自台北大學的陳思妤與來自國體大的吳子瑋，這次世大運組成混雙出擊，在首輪賽事輪空後，於16強賽碰上葡萄牙對手，以154：150勝出，8強賽面對法國則是展開激烈拉鋸戰，雙方在前16箭射完後皆拿下153分，比賽也漸入加射，最終陳思妤／吳子瑋射出兩支10分箭，包括一發命中靶心，險勝法國隊的19分，挺進到4強賽。
4強賽面對印度，兩人又再一次陷入苦戰，印度在前11箭全都射出10分箭，包括8箭命中靶心，在前12箭射完後已取得7分領先，最終陳思妤／吳子瑋也以151：158敗下陣來，落入明天下午的銅牌戰。
至於我國反曲弓混雙這次則由「湯包」湯智鈞搭配台北大學學妹風佑築出擊，同樣在首輪輪空後，16強賽面對馬來西亞則是以局分5：3勝出，但8強賽面對強敵日本，最終以3：5敗下陣來，無緣4強。
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