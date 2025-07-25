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陸方搶奪賀電 朝野齊譴責

聯合報／ 本報記者／連線報導
教育部長鄭英耀批大陸籍人員搶奪賀電「簡直是野蠻、土匪」，呼籲國際對中國不當行為給予懲罰。記者李芯／攝影
教育部長鄭英耀批大陸籍人員搶奪賀電「簡直是野蠻、土匪」，呼籲國際對中國不當行為給予懲罰。記者李芯／攝影

我國跆拳道代表隊於德國萊茵魯爾世大運奪銀，奪牌後遭大陸籍人員搶奪賀電，賴清德總統昨表示「必須表達嚴厲譴責」，台中市長盧秀燕也譴責中共蠻橫，並大讚體育署長鄭世忠立場堅定，向中央喊話，拔擢鄭擔任八月成立的首任運動部長。

賴清德說，世界大學運動會核心價值，是開放、包容與和平，但令人遺憾，賽事期間中國仍然多次打壓我國代表團，不僅施壓埃森市政府要求撤下我方中繼站懸掛的國旗，更無理抗議觀眾在場邊呼喊「台灣加油」；甚至在羽球及跆拳道比賽後，試圖搶奪教育部頒發給選手賀電。

他感謝每一位用實力證明自己的選手，也感謝所有為國家主權奮戰的台灣人，會繼續以從容、自信面對挑釁打壓，贏得國際社會更多理解與尊敬。

台北市長蔣萬安臉書回應，向中國大學生體育協會、向中共表達最嚴正譴責，這不只是對中華隊和台灣選手的不尊重，更是對體育精神的踐踏，「暴力與惡意，無法抹滅台灣之光。」盧秀燕譴責中共對我國選手的蠻橫、打壓、騷擾行為，希望政府好好保護選手，別被對岸政治力干擾。

國民黨表示，面對中共壓力，應該一家人團結對外，不應該內部找敵人。中華民國是自由民主國家，感謝所有國手、選手們在國際賽事上為國爭光。國民黨將持續支持台灣運動員，堅定捍衛他們在國際舞台上尊嚴與安全。

民眾黨主席黃國昌表示「不能接受世大運的狀況」，民眾黨第一時間發表聲明嚴厲譴責，希望中國不要繼續迫害兩岸關係，會讓兩岸人民愈離愈遠。

教育部長鄭英耀批「簡直是野蠻、土匪」，指世大運是運動場，非政治角力場，呼籲國際對中國不當行為給予懲罰。

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