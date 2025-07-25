世大運跆拳道男團 拚到衣破銀恨南韓

德國萊茵魯爾世大運昨天凌晨結束所有跆拳道賽程，由黃卓乘、洪俊義和鍾俊傑組成的中華男團一路踢進金牌戰，雖敗給南韓隊，仍帶回第四面銀牌，不過賽後領取賀電時，出現中國大陸隊，試圖搶奪賀電插曲，體育署署長鄭世忠動怒，嚴厲譴責大陸隊野蠻暴力行為。

洪俊義在個人賽踢下男子八十公斤銀牌，和黃卓乘及鍾俊傑團體賽再一路闖關，接連擊敗馬來西亞隊和泰國隊。四強賽碰烏茲別克隊第二回合更上演精采逆轉勝，洪俊義最後十五秒上場時還落後三分，他先靠攻擊拿下兩分，再因烏茲別克換人沒擊掌判罰追平，最後兩秒他補上致勝旋踢，連贏兩回合挺進金牌戰。

金牌戰南韓隊小動作不斷，鍾俊傑道服被扯破，最終吞敗但總教練蘇泰源認為銀牌已超乎預期，洪俊義也坦言意外，「我跟卓乘是第一次打團體賽，沒有經驗，只是想著在場上全力發揮出來而已。」三人明年可能再戰名古屋亞運，世大運成重要歷練。

男團奪銀讓中華跆拳道隊本屆世大運奪下一金四銀兩銅，但在男團對打賽後，三位台將到採訪區準備接受賀電和採訪時，兩名背著印有大陸國旗背包的人員試圖奪走賀電，被台灣媒體和代表團成員阻擋並喝斥。

人在德國的鄭世忠指出，中華隊在桌球男團逆轉大陸奪金後，大陸隊就不斷挑釁，羽球團體賽結束後就已試圖搶賀電，還向主辦城市埃森施壓，要求我國中繼站物理治療所房東撤下門口的我國國旗，如今跆拳道壓軸日又鬧場。

鄭世忠強調，德國是民主自由國家，且發賀電給自己選手、喊台灣加油展現支持完全不是「奧會模式」限制範圍，要大陸隊勿再將奧會模式無限上綱。

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