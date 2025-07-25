聽新聞
0:00 / 0:00

黃愉偼桌球女單摘銀 平世大運最佳紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
黃愉偼奪下桌球女單銀牌。圖／大專體總提供
黃愉偼奪下桌球女單銀牌。圖／大專體總提供

德國萊茵魯爾世大運桌球女單賽事，我國好手黃愉偼昨在四強賽拍退香港吳詠琳，金牌戰卻遭中國大陸趙尚直落四擊退，無緣奪金，但仍以銀牌追平鄭怡靜在台北世大運創下的女單最佳紀錄；黃愉偼表示，這對她生涯來說是一大突破。

黃愉偼世界排名第一四○名，連續兩屆世大運都披國手戰袍出征，今年男、女單其他幾名成員，包括日前攜手拿下男團金牌的高承睿、馮翊新及女單奧運國手簡彤娟相繼在八強出局，奪牌壓力落到唯一闖進到四強賽的黃愉偼身上。

昨天四強賽中，黃愉偼先以四比一拍退吳詠琳，金牌戰再碰上日前擊敗簡彤娟的趙尚，最終被趙尚以四比○擊落，無緣奪金，仍成為繼黃怡樺、鄭怡靜後，史上第三位奪下世大運女單獎牌選手，並追平鄭怡靜銀牌隊史紀錄。桌球隊本屆賽事以一金一銀二銅作收。

拿下世大運銀牌，黃愉偼坦言信心有提升，給自己本屆表現打一百分，但還有提升空間，「畢竟拿牌這件事，我在比賽開打前也覺得不太可能。」

我國射箭隊昨天團體賽登場，由郭紫穎、風佑築、李采璇組成的反曲弓女團，一路擊敗義大利、印度、中國大陸，今天將與日本爭金；我國前一面也是世大運反曲弓女團金牌，是十年前由譚雅婷、熊梅茜、林詩嘉攜手拿下，林詩嘉正是今年反曲弓女子隊教練；「湯包」湯智鈞領軍的反曲弓男團，昨天四強賽不敵南韓落入銅牌戰，與同樣四強賽敗北的複合弓男團，今天都在銅牌戰登場。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

延伸閱讀

世大運／FISU建議戶外頒賀電 體育署堅持第一時間頒發

世大運／黃愉偼不敵趙尚奪銀 追平鄭怡靜桌球女單最佳成績

世大運／反曲弓女團晉級金牌戰 雙男團將爭奪銅牌

世大運／黃愉偼拍退香港好手 史上第二位挺進桌球女單金牌戰

相關新聞

世大運／黃愉偼不敵趙尚奪銀 追平鄭怡靜桌球女單最佳成績

德國萊茵魯爾世大運我國桌球女單好手黃愉偼，今天在4強賽拍退香港選手吳詠琳後挺進金牌戰，並在金牌戰碰上中國大陸好手趙尚，最...

世大運／反曲弓女團晉級金牌戰 雙男團將爭奪銅牌

德國萊茵魯爾世大運射箭在今天展開團體賽程，其中反曲弓女團一路過關斬將在16強賽險勝義大利後，接下來以5：1射退印度，4強...

世大運跆拳道男團 拚到衣破銀恨南韓

德國萊茵魯爾世大運昨天凌晨結束所有跆拳道賽程，由黃卓乘、洪俊義和鍾俊傑組成的中華男團一路踢進金牌戰，雖敗給南韓隊，仍帶回...

陸方搶奪賀電 朝野齊譴責

我國跆拳道代表隊於德國萊茵魯爾世大運奪銀，奪牌後遭大陸籍人員搶奪賀電，賴清德總統昨表示「必須表達嚴厲譴責」，台中市長盧秀...

黃愉偼桌球女單摘銀 平世大運最佳紀錄

德國萊茵魯爾世大運桌球女單賽事，我國好手黃愉偼昨在四強賽拍退香港吳詠琳，金牌戰卻遭中國大陸趙尚直落四擊退，無緣奪金，但仍...

世大運／陳思妤、吳子瑋攜手出擊 晉複合弓混雙銅牌戰

我國射箭代表隊今天在德國萊茵魯爾世大運團體賽大有斬獲，在下午反曲弓女團搶下金牌戰門票，反曲弓、複合弓男團雙雙晉級銅牌戰後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。