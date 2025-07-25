黃愉偼桌球女單摘銀 平世大運最佳紀錄

德國萊茵魯爾世大運桌球女單賽事，我國好手黃愉偼昨在四強賽拍退香港吳詠琳，金牌戰卻遭中國大陸趙尚直落四擊退，無緣奪金，但仍以銀牌追平鄭怡靜在台北世大運創下的女單最佳紀錄；黃愉偼表示，這對她生涯來說是一大突破。

黃愉偼世界排名第一四○名，連續兩屆世大運都披國手戰袍出征，今年男、女單其他幾名成員，包括日前攜手拿下男團金牌的高承睿、馮翊新及女單奧運國手簡彤娟相繼在八強出局，奪牌壓力落到唯一闖進到四強賽的黃愉偼身上。

昨天四強賽中，黃愉偼先以四比一拍退吳詠琳，金牌戰再碰上日前擊敗簡彤娟的趙尚，最終被趙尚以四比○擊落，無緣奪金，仍成為繼黃怡樺、鄭怡靜後，史上第三位奪下世大運女單獎牌選手，並追平鄭怡靜銀牌隊史紀錄。桌球隊本屆賽事以一金一銀二銅作收。

拿下世大運銀牌，黃愉偼坦言信心有提升，給自己本屆表現打一百分，但還有提升空間，「畢竟拿牌這件事，我在比賽開打前也覺得不太可能。」

我國射箭隊昨天團體賽登場，由郭紫穎、風佑築、李采璇組成的反曲弓女團，一路擊敗義大利、印度、中國大陸，今天將與日本爭金；我國前一面也是世大運反曲弓女團金牌，是十年前由譚雅婷、熊梅茜、林詩嘉攜手拿下，林詩嘉正是今年反曲弓女子隊教練；「湯包」湯智鈞領軍的反曲弓男團，昨天四強賽不敵南韓落入銅牌戰，與同樣四強賽敗北的複合弓男團，今天都在銅牌戰登場。

商品推薦