世大運／中華男籃2分不敵波蘭 無緣破紀錄將爭第11名

德國萊茵魯爾世大運男籃賽事，中華男籃今天在9至12名排名賽遭遇人高馬大的波蘭，在前三節打完一度落後的情況下，末節中華隊雖然一度逆轉戰局，不過在波蘭不斷強攻禁區的情況下，最終中華隊仍以87：89不敵波蘭，將爭奪第11、12名，仍有機會追平上屆成都世大運創下的第11名隊史最佳成績。

今年世大運男籃我國由政大教頭陳子威執掌兵符，在分組賽三場比賽僅對智利拿下勝利後，中華隊也以分組第3名落入9至16名排名賽，在排名賽首戰輕取印度後，中華隊則今天遭遇波蘭，只要能贏球就能確定改寫隊史最佳成績。

面對人高馬大的波蘭，中華隊在首節還靠著多點開花的攻勢取得3分領先，不過接下來三節，波蘭靠著禁區優勢成功在第二節逆轉戰局，前三節打完也保有3分領先。

第四節中華隊攻勢再起，李允傑在開節連得5分後幫助中華隊逆轉戰局，不過波蘭的幾次籃下強攻得手後重新要回領先，倒數階段宋昕澔三分線外出手落空，中華隊只能透過犯規戰術凍結時間，但波蘭關鍵時刻兩罰俱中，幫助球隊取得3分領先。

而中華隊在倒數13秒掌握進攻機會，波蘭選擇犯規將中華隊徐得祈送上罰球線，在第一罰命中後，第二罰未能進球，但波蘭也成功守護籃板，迫使中華隊再進行犯規，儘管波蘭兩罰盡墨，但中華隊徐得祈最後一波進攻出手也未能命中，最終中華隊就以2分差距敗下陣來，只能爭奪第11、12名。

中華隊今天以徐得祈攻下17分外帶5助攻表現最佳，李允傑則是投進4記三分球拿下14分，張祐瑋11分，游艾喆、宋昕澔各得10分。

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