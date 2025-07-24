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世大運／FISU建議戶外頒賀電 體育署堅持第一時間頒發

中央社／ 台北24日電
體育署長鄭世忠(右)頒發賀電給銀牌女桌選手黃愉偼(中)。鄭世忠臉書
體育署長鄭世忠(右)頒發賀電給銀牌女桌選手黃愉偼(中)。鄭世忠臉書

德國世大運女子桌球台灣好手黃愉偼奪銀，體育署長鄭世忠親頒賀電，雖無中國人士騷擾，但國際大學運動總會（FISU）原希望至戶外頒賀電，但體育署堅持第一時間頒發。

昨天台灣在德國世大運拿下男子跆拳道團體銀牌，賽後照慣例頒發教育部長賀電，沒想到竟遭到2名不明中國人士阻撓，甚至想要上前搶奪賀電，幸好現場有體育署官員、台灣媒體大聲喝斥並阻止。

今天的世大運桌球女子單打金牌戰，正巧又是台灣對上中國，時機相當敏感；據了解，賽前包括體育署、大專體總都已經「加派人手」到現場，就是不希望頒發賀電時再有紛擾。

幸好，賽後頒發賀電一切順利和平。鄭世忠接受中央社記者訪問時表示，今天已經沒有中國人士來騷擾，但國際大學運動總會透過大專體總會長來協調，希望頒發賀電可以移至戶外舉行，「不過我堅持要在第一時間頒發，讓選手感受到國家的支持和鼓勵。」

鄭世忠也提到，接下來到德國世大運7月27日閉幕式前，都會全力照顧選手，維護選手權益，而駐德國代表謝志偉也將從柏林趕來埃森協助相關事宜。

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體育署 跆拳道

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