世大運／埃森中繼站遭施壓撤國旗 德市長向台灣致歉

世大運正在德國舉行，台灣隊在埃森市中繼站懸掛的中華民國國旗未因中國施壓而撤下。駐德代表謝志偉今天表示，埃森市府2天前寫信建議房東撤旗，代表處第一時間向埃森市長抗議，市長昨天正式向台灣致歉。目前國旗仍懸掛於中繼站前。

體育署署長鄭世忠今天在社群平台Threads發文指出，台灣桌球男團擊敗中國奪金後，中國隊就開始不斷挑釁台灣代表團，還在羽球團體賽後試圖搶奪教育部給選手的賀電。更近一步透過主辦城市市府對中華隊中繼站房東施壓，要求房東拿下將中繼站物理治療所大樓外牆懸掛的國旗。

中央社今天取得埃森（Essen）市長秘書室於德國時間22日上午11時寄給中繼站房東的郵件。該郵件錯誤地以俄羅斯與白俄羅斯為例，說明根據國際大學運動總會（FISU）規章，這類旗幟在世大運期間禁止使用。郵件另也錯誤稱台灣為中國的一部分。

駐德代表謝志偉今天一早向中央社說明事件始末指出，體育署署長鄭世忠22日向他通報此事後，他與駐處同仁立即商議，當天晚間8時去信埃森市長庫芬（Thomas Kufen），要求對方道歉。

謝志偉在信中指出，埃森市府無權對比賽場館外的私人房東提出撤旗建議，而信中所稱的「中國台灣地區」不僅與事實不符，也違背德國政府對台政策立場。

他並附上德國外交部「德意志聯邦共和國官方使用國家名稱名冊」，說明德方在正式文件中採用「台灣」（Taiwan）一詞，並指出埃森市長機要秘書在信件中的用語錯誤。

此外，謝志偉也抗議，埃森市長秘書室竟將台灣這樣一個受到國際推崇的民主國家，與遭禁賽的俄羅斯與白俄羅斯相提並論，是對台灣的不當對待與羞辱。

謝志偉表示，俄白兩國因「眾所周知的原因」才不得使用國旗，台灣則是經主辦單位正式邀請參賽，性質截然不同。

他強調，德國與台灣是共享自由、人權與民主的價值夥伴，雙方同樣支持烏克蘭對抗俄羅斯侵略。將台灣與俄羅斯並列，不僅極不恰當，也損害多年來台德雙邊關係與普世價值。

埃森市長庫芬收到抗議信後，於隔天（23日）上午9時親自回函，表示「從未有意以任何方式損害台德關係」，並說明該信為辦公室人員未經授權擅自寄出，對信件的形式與措辭，他代表該名機要秘書向台灣致歉。

庫芬進一步承諾，將要求市府同仁未來僅採用德國外交部所規定的國名用法，避免誤解與混淆。

謝志偉指出，他原已準備，若市長未於隔日中午前正式回應，將親赴埃森抗議。但市長即時、正式且誠懇的回應態度，已為事件劃下階段性句點。

謝志偉表示，他已在昨天第一時間將事件通報國內，因社會高度關注，特別透過中央社對外說明細節。

他強調，若中方未來再試圖透過主辦城市對台灣代表團施壓，埃森市長的道歉函將成為我方有力反制依據。世大運賽程將於27日結束，謝志偉今天也將親赴埃森現場，防範中方再度滋擾，堅守言論與表意自由，捍衛國家尊嚴。

萊茵魯爾世大運於7月16日至27日舉行，來自台灣的196名選手與全球近萬名運動員角逐羽球、游泳、籃球等15項賽事。

延續去年巴黎奧運經驗，本屆賽會同樣設置中華隊中繼站，由國家運動訓練中心與國家運動科學中心共同組隊，提供膳食、物理治療、運動防護、營養與心理諮詢等全方位照護。

2022年俄烏戰爭爆發後，國際奧委會（IOC）對俄羅斯和白俄羅斯採取嚴格措施，禁止這兩國旗幟、國歌和國名出現在國際賽場上，並呼籲各項體育總會執行這些禁令。

國際大學運動總會（FISU）依循奧會規則，規定俄羅斯與白俄羅斯選手只能以「中立選手」（AIN）身分參賽，不得使用自己國家的國旗。

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