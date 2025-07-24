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世大運／黃愉偼不敵趙尚奪銀 追平鄭怡靜女單最佳成績

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世大運／黃愉偼不敵趙尚奪銀 追平鄭怡靜桌球女單最佳成績

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
黃愉偼在金牌戰不敵中國大陸選手趙尚，但仍拿下銀牌但追平隊史最佳紀錄。圖／大專體總提供
黃愉偼在金牌戰不敵中國大陸選手趙尚，但仍拿下銀牌但追平隊史最佳紀錄。圖／大專體總提供

德國萊茵魯爾世大運我國桌球女單好手黃愉偼，今天在4強賽拍退香港選手吳詠琳後挺進金牌戰，並在金牌戰碰上中國大陸好手趙尚，最終以8：11、9：11、11：13、5：11敗下陣來，儘管無緣奪金，但銀牌仍追平我國女單最佳成績。

世界排名第140名的黃愉偼這次世大運扮演黑馬角色，一路過關斬將挺進到4強賽，在確定銅牌保底後，成為我國繼2009年黃怡樺銅牌、2017年的鄭怡靜銀牌後，史上第3位在世大運女單奪牌的選手。

而今天黃愉偼也繼續登場力拚獎牌成色升級，並且在4強賽以局數4：1擊敗香港吳詠琳，爭金對手則是在大陸內戰中爆冷擊敗王曉彤的趙尚，雙方在前兩局賽事中展開激烈拉鋸，首局趙尚在以11：8拿下後，第二局雙方一路拉鋸到9：9後，黃愉偼接連出現失誤，讓趙尚再以11：9勝出，取得2：0領先。

第三局雙方依舊打得拉鋸，在9：9後黃愉偼的一記正手回拍讓趙尚回擊撞網後出界，率先取得局點，不過趙尚關鍵時刻展現強大韌性，再以13：11勝出，取得3：0聽牌優勢，最終趙尚也以11：5直落四勝出，並拿下金牌，至於黃愉偼雖然拿下銀牌，但也追平我國隊史女單最佳成績，而我國桌球隊本屆賽事也以1金、1銀、2銅作收。

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鄭怡靜

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