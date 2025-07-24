世大運／反曲弓女團晉級金牌戰 雙男團將爭奪銅牌

德國萊茵魯爾世大運射箭在今天展開團體賽程，其中反曲弓女團一路過關斬將在16強賽險勝義大利後，接下來以5：1射退印度，4強賽面對中國大陸也以5： 3勝出，挺進到明天晚間的金牌戰。

我國反曲弓男團由日前已經射進到個人四強賽的「湯包」湯智鈞領銜，搭配蘇于洋、郭昱承，在今天下午的16強賽中，先是以6：0輕取比利時，在8強賽以5：3射退印度後，4強賽卻以0：6不敵南韓，落入銅牌戰。

至於我國反曲弓女團郭紫穎、風佑築、李采璇，則是在16強賽與義大利進行苦戰，在前兩局率先拿下後，中華隊一度取得4：0領先，但接下來卻遭到義大利連追兩局扳平，所幸在加射中我國三位選手都射出9分箭，險勝義大利的3支8分箭，驚險挺進到8強賽。

8強賽面對印度再以5：1勝出，4強賽面對中國大陸，雙方在前兩局射完各下一城後，第三局中華隊以56：55驚險拿下，最終也以5：3勝出，挺進到金牌戰。

至於我國這次複合弓男團由吳子瑋、林翰霆、黃錦樂組成，複合弓女團則由陳思妤、邱鈺兒、林渝梵組成，在16強賽兩組人馬皆是射退羅馬尼亞後挺進到8強賽，但女團在8強賽不敵英國後止步，男團則是在4強賽以2分差距敗給印度，落入銅牌戰。

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