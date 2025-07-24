美津濃馬拉松接力賽重返北海岸 企業組獎勵全面加碼

身為全台灣最具歷史的馬拉松接力賽事，美津濃馬拉松接力賽今年將邁入第18屆，今天下午舉行賽事宣告記者會，除了賽事於下午三點起正式開放報名之外，今年賽事獎金也大幅加碼，企業組獎勵全面加碼前三名可抱回3萬、2萬、1.5萬元。

主辦單位台灣美津濃公司總經理福知真在致詞時，強調美津濃馬拉松接力賽沿襲日本箱根驛傳的精神，希望參賽者能發揮團隊精神，一棒接一棒，衝出最佳的成績。

此外，響應政府ESG政策、積極推動企業參與賽事、鼓勵員工運動、達到促進健康、減少醫療支出的目標，同時凝聚企業團隊的向心力。賽事也與環境部推動體育賽事融入環保的概念，不但賽事服裝使用100％回收紗、賽事全程使用循環水杯、完賽證書電子化等，邀請所有熱愛運動的朋友，在享受賽事的同時，也為地球盡一份心力。

協辦單位中華民國體育運動總會會長葉政彥除了感謝所有參與的贊助單位及參賽隊伍之外，也特別表示，馬拉松接力賽象徵團隊合作的力量、全民參與的精神，以及持續向前、不斷挑戰極限的意志。今年大會以「突破自我」為主題，更凸顯了體育運動不只追求成績，更希望透過運動，讓每個人都能戰勝自己，累積自信找到前進的動力。

美津濃馬拉松接力賽賽道大致和萬金石馬拉松相同，全長43公里、共分為8個棒次（含兩棒女性限定），參賽隊伍從太平洋建設第二停車場出發，沿萬金石馬拉松路線折返，全程風光壯麗、節奏緊湊。賽事組別涵蓋學生組（大專甲、大專乙、高中組、國中組）、社會組、企業組及四人組，預計吸引近600隊參與。

在鼓勵企業參與的部分，企業組獎勵全面加碼，前三名可抱回3萬、2萬、1.5萬元，勇破賽事紀錄再爽拿1萬元。此外，今年特別設立「企業運動力大賞」，將由報名隊數最多的企業獲贈「企業精神錦旗」，肯定團隊凝聚與積極投入。

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